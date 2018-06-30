ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Громкий детский плач отпугивает злых духов от борцов сумо

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Юлия Копанева.

В Тель-Авиве после десятилетий задержек открылся новый музей естествознания. Проект стоимостью 40 миллионов долларов собрал под одной крышей чучела птиц, насекомых, хищников и травоядных со всего света.

В столице Камбоджи реализуют особый проект, призванный сохранить память о жертвах пыток красных кхмеров. В музее геноцида восстанавливают одежду тысяч убитых граждан страны.

Как можно выразить любовь к своему кумиру? Один американец считает, что лучший способ - это создать его музей. Именно поэтому он заполнил свой дом обширной коллекцией предметов, связанных с жизнью принцессы Дианы.

В королевской галерее в Гааге эксперты исследуют картину «Девушка с жемчужной серёжкой» с помощью высокотехнологичного сканера. Они надеются узнать, как писал это полотно голландский художник Ян Вермеер.

В этом году в Украине пополнился список нематериального культурного наследия. Среди прочего в него вошли Петриковская роспись, косовская керамика и крымско-татарский орнамент орнек. Последний планируют в ближайшее время подать на внесение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Один из старейших кинотеатров Брюсселя открыл свои двери после 14-летней реставрации. Во время этого события первые посетители пообщались с британской актрисой Шарлоттой Рэмплинг, которая рассказала о своём новом фильме «Ханна».

Саудовская Аравия открыла первый кинотеатр после 40-летнего запрета на такие заведения. Посещать его могут как мужчины, так и женщины. На торжественном открытии присутствовали высокопоставленные чиновники страны.

Плачущие дети в руках борцов сумо. В Японии ежегодно проводят традиционную церемонию отпугивания злых духов, которая зародилась столетия назад. В стране считают, что всё плохое отгоняет детский плач. Но он должен быть очень громким.

В швейцарском городе Базель проходит карнавал «Фастнахт». В прошлом году он вошёл в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Базельский карнавал «Фастнахт» примечателен своей сатирической направленностью.

Боливийском город Оруро тоже проводит свой традиционный карнавал. Красочное шествие сопровождает музыка, которую одновременно исполняют до 7 тысяч музыкантов.

А на замёрзшем монгольском озере Хубсугул ежегодно собираются тысячи человек, которые участвуют в «Ледовом фестивале».