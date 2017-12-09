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День за днём с «Арктик-ТВ»09.12.17 13:30

ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Художники всех времён удивляют, вдохновляют и озадачивают нас

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». На этой неделе во всем мире отметили День художника. Это праздник не только профессионалов и любителей живописи. Он создан для всех любителей прекрасного.

«Селфи» на холсте - в Букингемском дворце открылась выставка автопортретов художников. На картинах мастера живописи предстают в необычных нарядах, а иногда смеются сами над собой.

Тайны творчества Караваджо раскрывает выставка в Милане. С помощью рентгена специалисты выяснили, как итальянский художник писал картины. Новая выставка Третьяковской галереи показывает, как менялся образ Москвы на протяжении нескольких веков. С помощью картин экспозиции можно проследить жизнь столицы со времён средневековья.

Британский художник, страдающий аутизмом, закончил картину городского пейзажа Нью-Йорка. Писал он её пять дней, причём - по памяти.

Новое поколение пакистанских художников пытается открыть искусство для широкой общественности. В этой стране оно по-прежнему остаётся привилегией элиты. Однако уличная живопись должна это изменить.

Уже два года украинцы периодически обнаруживают на фасадах домов новые гигантские изображения, или муралы. Но у такого искусства есть как сторонники, так и противники.

Унылый городской пейзаж в окрестностях Гаваны начал оживать. На старых домах появляются огромные портреты местных девчонок и мальчишек. Власти одного польского города ограничили количество оттенков, которыми можно оформлять фасады жилых домов. Причина – один слишком красочный микрорайон.

В следующем сюжете вы узнаете об уникальной технике, с помощью которой житель Днепра создает портреты знаменитостей. Однако, некоторые из его работ уже через несколько дней теряют свой вид. Почему – смотрите далее.

В Нью-Йорке появилась гигантская балерина. Создал её художник, который любит подобные скульптуры.

Гонконг - во власти шоу мыльных пузырей. В воздух взмывают по десять тысяч прозрачных, переливающихся на свету шариков. Так проходит выставка японского художника, которая дарит радость детям и даёт пищу для размышлений взрослым. 

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08.12.17 22:08
этож надо как люди о зарплатах работяг порта заботятся - спать не могут, арендную плату наваливают сверх меры лишь бы все о людях думать. А рыбный порт им не дает о хорошем думать, все ворует сам у се
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Наталья!!!
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