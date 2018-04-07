ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Хватит есть собак и кондитерская в банке

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии Юлия Копанева.

Гонконгцы всё больше увлекаются выращиванием овощей на крышах высоток. Благодаря таким мини-фермам они получают экологически чистые продукты, а главное - сближаются с природой.

Тем временем кенийские фермеры постепенно возвращаются к истокам выращивания кофе. Пик производства этого напитка в стране пришёлся на конец 80-х годов прошлого столетия, после этого площадь кофейных плантаций в Кении стабильно сокращалась.

Экологически чистая зелень в центре мегаполиса — это вполне реально! Одна из американских компаний выращивает сельскохозяйственные культуры в одном из зданий Нью-Йорка. Покупателями городского урожая являются лучшие рестораны мегаполиса.

В Индонезии известная компания помогает своей стране избавиться от огромного количества пластиковых отходов. Для этого она производит стаканчики из водорослей. Их можно съесть или выкинуть.

В Великобритании на самых дорогих сервизах издавна принято изображать исторические события. Традиция актуальна и по сей день. На современных блюдах изображают самые актуальные темы - от «брексита» до Дональда Трампа. А с приближением свадьбы принца Гарри готовится набор посуды с новыми рисунками.

Коренные жители австралийского полуострова Арнем-Ленд объединились с компанией из Сиднея, чтобы открыть бизнес по продаже чистой воды. Полученную прибыль планируют направить на образование местных аборигенов, чтобы те в дальнейшем дали толчок развитию экономики полуострова.

Защитники животных призывают индонезийцев запретить употреблять в пищу собачье мясо. По их данным, в стране ежегодно убивают миллион собак. Однако, во многих регионах страны собачье мясо – традиционная еда. А их разведение – единственный источник доходов для малообеспеченных граждан.

В Токио японец открыл ресторан морепродуктов, который призван не удивлять блюдами, а заставлять задуматься о сохранности окружающей среды. Ресторан закупает рыбу, добытую с соблюдением экологических стандартов.

Однако, не стоит забывать, что кушать нужно в меру! Ожирение в скором времени может быть признано самой распространённой причиной возникновения рака. Таковы данные британских исследователей. Согласно их отчёту, каждую неделю 2,5 тысячи человек могли бы избежать онкологических заболеваний, если бы просто изменили образ жизни.

Две итальянки решили ввести моду на поедание сверчков, личинок и кузнечиков среди своих близких. Они готовят блюда с добавлением насекомых и угощают ими всех желающих.

Отныне посещение одного из миланских банков может подарить многим клиентам приятные минуты. Внутри здания открылась кондитерская с творениями знаменитого итальянского шеф-повара. Таким образом, банк надеется привлечь больше клиентов.

Искусство может быть вкусным. Это подтверждает киевская художница, которая из продуктов питания создает настоящие шедевры.