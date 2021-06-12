ХОРОШИЕ НОВОСТИ: И это всё мы - от жареных цикад в шоколаде до приюта для собак-инвалидовВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Равновесие в паре, или И в горе, и в радости…
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.06.21 13:35

ХОРОШИЕ НОВОСТИ: И это всё мы - от жареных цикад в шоколаде до приюта для собак-инвалидов

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Марина Шумилова.

В то время как люди во всём мире в условиях пандемии стремятся укрепить свою иммунную систему, продажа так называемых суперпродуктов приносит фермерам огромную прибыль. Так, нигерийка Карима Имам расширяет бизнес по выращиванию имбиря.

Одна кондитерская в США воспользовалась тем, что на востоке страны появились миллиарды периодических цикад. Владелица заведения теперь продаёт жареных насекомых в шоколаде. Необычные конфеты пользуются спросом.

Одиноких пожилых австралийцев теперь обучают навыкам кулинарии. В Квинсленде работает мужской клуб, где показывают, как пожарить себе отбивную и нарезать салат.

Босниец мечтает превратить свое хобби в успешный бизнес. Мужчина воссоздаёт древние столовые приборы из дерева.

Французский учитель инженерии задался целью осуществить свою мечту. Он планирует подать заявку в Европейское космическое агентство на работу астронавтом. Его цель – полететь на МКС.

В Глазго в нескольких километрах от центра города обновили заброшенное поле для гольфа. Его превратили в городский парк и место для жизни многих диких животных.

В греческом акрополе проложили новые дорожки для людей с инвалидностью. Однако некоторые их раскритиковали.

А в Австралии для инвалидов и людей с психическим расстройством проводят сеансы подводного плавания в бассейне. Занятия помогают им улучшить физическое состояние и свободнее общаться с другими людьми.

Приют под Санкт-Петербургом берёт под опеку собак-инвалидов. Они живут в деревенском доме и не знают клеток и вольеров. Животным также покупают специальные коляски, чтобы они могли нормально гулять.

Одна из крупнейших в Австралии коллекций старинного проекционного оборудования для кинотеатров возвращается к жизни в Новом Южном Уэльсе. Страстный коллекционер и владелец кинотеатра Дэвид Макгоуэн хочет сохранить кинематографическую историю Австралии для будущих поколений.

В пригороде Санкт-Петербурга уже четыре года работает необычный музей. В нём можно увидеть живых сов, филинов и сычей, а также послушать интересный рассказ об этих птицах.

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