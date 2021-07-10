ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Идеи, которые помогают выжить - робот-медуза, восстановление старых автомобилей, сувениры из пальмовых листьев

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Данил Клепиков.

Водители тут-туков в Бангкоке еле сводят концы с концами из-за нехватки туристов. Но им на помощь пришли местные любители корейской поп-культуры.

Россиянин, родившийся без рук, делает картины из страз. Для этого использует ноги. Его работы недавно выставили в библиотеке Санкт-Петербурга. Публика увидела их впервые.

Французский разработчик придумал машину, которая помогает справиться с плавающим мусором на поверхности моря. Робот-медуза «заглатывает» отходы в свою сеть и может попасть в самые труднодоступные места.

Для кого-то пустыня – жаркая и пугающая местность. Но несколько австралийских мастеров разыскивают там старые брошенные автомобили, а потом восстанавливают их. Свою работу они сравнивают с огранкой алмазов.

Грузинский стартап производит зарядные кабели из переработанного пластика. При этом он привлекает подростков, которые собирают крышки от бутылок.

Австралийский профессор занимается спасением редких видов лягушек. А помогает ему в этом его удивительная способность: он научился общаться с этими амфибиями.

Индийский астролог хочет вдохновить соотечественников носить маски для лица и надевать их правильно. Для этого он создал средство защиты из золота. Оно весит 100 граммов и покрыто дезинфицирующим препаратом.

83-летний французский путешественник Андре Бругиру вспоминает о своих странствиях. Он говорит, что, путешествуя автостопом, посетил все известные страны и территории мира.

Эколог из Уганды нашёл новый способ уменьшить количество пластиковых отходов в своей стране. Он собирает выброшенные пакеты и бутылки и перерабатывает их в новые продукты, такие как столы и столбы для заборов.

Египтянка Камела Ахмед в детстве овладела мастерством плетения из пальмовых листьев, а потом обучила ему всю свою деревню. Теперь местные жители делают изделия даже на экспорт и хорошо зарабатывают.

Сонная итальянская деревушка превратилась в туристическую Мекку для гурманов после того, как группа местной молодёжи разработала план по спасению своего района от вымирания.