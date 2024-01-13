Хорошие новости: искусственные алмазы дешевеют, а на севере Балтийского моря туристам предлагают поплавать в холодной воде среди льдов

Учёные в Швейцарии разработали необычный гаджет – дополнительную руку. Ею можно управлять диафрагмой и даже ушными мышцами.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Анастасия Кочурова.

Алмазы, выращенные в лабораториях, становятся доступнее. Компании снижают стоимость производства, при этом стараются выделиться с помощью дизайна и экологичности.

Учёные в Швейцарии разработали необычный гаджет – дополнительную руку. Ею можно управлять диафрагмой и даже ушными мышцами.

Команда учёных изучает глубины у испанского острова Тенерифе. Их задача – найти новые виды морских обитателей. И, похоже, результаты уже есть. Перу обогнало Колумбию по количеству видов птиц. Теперь оно хочет официально стать страной с самым большим разнообразием пернатых. Королевская фабрика гобеленов в Мадриде работает уже больше 300 лет. Все эти годы там хранят старинные традиции ткачества. Мастера делают ковры, гобелены и геральдические флаги.

В Швеции становится всё популярнее мини-круиз по Ботническому заливу на севере Балтийского моря. Туристам предлагают посмотреть, как работает ледокол, а также поплавать в холодной воде среди льдов.

Бобовая культура люпин может стать более устойчивой альтернативой сое. Его плоды, богатые растительным белком, имеют ряд преимуществ в области экологически чистого питания.

Владельцы шоколадной фабрики в Англии нанимают на работу людей с аутизмом. Так им помогают устроить свою жизнь и адаптироваться к обществу.

В Риме работает новый ресторан, где можно пообедать вместе со своей собакой. Подобных заведений в Италии больше нет. Причём в ресторане кормят и четвероногих гостей.

Парижане снимают стресс и усталость на занятиях йогой. При этом большую часть времени они играют со щенками.

На севере Армении, среди заснеженного леса Дилижана, спряталось уникальное место, где поклонники Джона Р.Р. Толкина могут воплотить в жизнь свои фантазии о «Властелине колец». Там два брата построили коттеджи в хоббитском стиле. Они принимают гостей со всего мира.