ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Итальянские муларо уходят в прошлое, а напечатанные на 3D-принтере одноэтажные дома – наше будущее

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Дима Ероха.

На озере Канберры появились искусственные плавучие острова из переработанного пластика. Они должны помочь предотвратить цветение воды, которое длится десятилетиями.

В нидерландском Эйндховене напечатали на 3D-принтере одноэтажный дом, в котором уже поселились люди. Этот инновационный проект должен помочь решить проблему нехватки жилья в стране, где население постоянно растёт.

В Риме появился торговый автомат, который готовит пиццу за три минуты. У итальянцев такое новшество вызвало разную реакцию. Некоторые отнеслись пониманием, а некоторые не приемлют нарушения традиций. Ведь настоящая итальянская пицца готовится в дровяной печи.

В Нью-Йорке хотят вернуть к жизни концепцию ресторанов-автоматов, где можно купить еду, не контактируя с сотрудниками. Такие заведения были популярны в начале прошлого века, но в 70-х годах их вытеснил фастфуд.

В Колумбии устанавливают специальные домики для пчёл. Они сделаны из бамбуковых трубочек и тростника. В таком отеле насекомые могут отдохнуть или даже поселиться насовсем.

В Нью-Йорке завершают строительство очередного парка развлечений «Леголенд». Он откроется этим летом, на год позже изначального срока. Коррективы в график внесла пандемия.

В Италии муларо называют дровосеков, которые возят лес на мулах. Таких людей всё меньше, поскольку многие предпочитают заменять мулов техникой. Об одном из последних муларо мы расскажем в этом видеосюжете.

Более 100 нигерийских фотографов обошли бедные районы Абуджи и запечатлели на камеры 1000 человек, чтобы сделать их фотопортреты. Так творческие люди хотят поддержать соотечественников в трудные времена пандемии.

В Австралии трудных подростков перевоспитывают, обучая ремонтировать велосипеды. Это занятие не даёт им бездельничать и одновременно помогает заработать.

В маленьком рыбацком городе на юге Марокко, зажатом между Атлантическим океаном и Сахарой, почти нет перспектив для нормальной жизни. Но группа инструкторов решила обучать местных детей сёрфингу с надеждой, что он поможет им обрести лучшее будущее.

Один нью-йоркский художник решил поиграть в интересную игру со своими поклонниками. Он пишет мини-картины своего родного района, а потом прячет их в потайных местах.