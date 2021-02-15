Хорошие новости из коридоров регионального правительства

Количество резидентов Арктической зоны выросло, а в марте стартует новый конкурс по программе губернаторского стартапа. Это и многое другое сегодня обсудили во время оперативного совещания в правительстве Мурманской области.

Число инвестпроектов, ставших резидентами Арктической зоны Российской Федерации, достигло 50. 19 из них - на территории Мурманской области. По словам губернатора, такой рост - результат работы инструментов льготного налогообложения, созданных в совместной работе с федеральным правительством.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «У нас на этой неделе запланировано выездное заседание правительства в Печенгском округе. Мы будем предметно рассматривать вопросы развития этого округа. Ну, и безусловно, вопросы появления в посёлке Никель новых инвесторов. Резиденты Арктической зоны показывают работоспособность, доказывают работоспособность тех инструментов и мер по льготам в Арктической зоне Мурманской области».

Продолжают действовать и программы по поддержке малого и среднего бизнеса в регионе. Губернаторский стартап, начавший работать в 2020 году, продолжит функционировать и в 2021-м. В рамках программы бизнесмены на конкурсной основе могут получить безвозмездный грант до 1 миллиона рублей и права на льготный займ на эту же сумму под 4% годовых. В прошлом году возможностью воспользовались 37 резидентов.

Ещё одна хорошая новость, озвученная во время оперативного совещания в правительстве региона. В среду, 17 февраля, в Териберке начнёт работать новая амбулатория. Принимать пациентов здесь будут пять специалистов: врач, фельдшер, старшая медсестра, процедурная медсестра и администратор.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В Териберке живёт более 700 человек. Вы знаете, что огромный туристический поток сегодня в Териберке. Конечно, медицинское учреждение, которое способно оказать медпомощь, там принципиально важно. И мы приняли решение построить такую модульную врачебную амбулаторию в 2020 году. Я хочу поблагодарить всех коллег, Минздрав, Оксану Демченко за то, что этот объект в срок сдан и там проведены все процедуры».

Отдельное внимание на совещании уделили уборке снега в муниципалитетах Мурманской области. Теперь за работой коммунальных служб следит Центр управления регионом и ответственные за ЖКХ структуры. Делают это при помощи системы мониторинга уборки территорий. Сокращённо - СМУТ. И программа теперь, по словам губернатора, становится открытой. Каждый желающий сможет перейти по необходимой ссылке и посмотреть, где работает техника. В этой же системе можно будет сообщить о замечаниях по уборке территории.