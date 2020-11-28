ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Изысканный ужин из набора «сделай сам», маска с золотыми нитями - люди противостоят пандемии

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии Дима Ероха.

Все музеи Германии закрыли двери во время второй волны эпидемии коронавируса. Но в Берлине предлагают в качестве альтернативы прогулки по парку Тиргартен. Он изобилует статуями, памятниками и мемориалами и способен многое поведать о немецкой истории.

Британские рестораны придумали способ остаться на плаву в период второго карантина. Они продают наборы «сделай сам», с помощью которых можно приготовить изысканный ужин не выходя из дома.

Тем временем рестораны в Италии предлагают блюда с трюфелями по цене двух пицц. На такой шаг пришлось пойти, поскольку у собирателей накопилось слишком много этого деликатеса. Обычно на трюфели наблюдается большой спрос, однако на фоне пандемии рестораны сокращают часы работы, а ежегодные ярмарки и вовсе отменяют.

Традиционная ткацкая мастерская в итальянском регионе Умбрия создаёт маски для лица класса люкс с золотыми нитями. Такие изделия начинают пользоваться всё большим спросом, ведь на фоне второй волны пандемии в стране приняли закон, обязывающий всех быть в масках, выходя из дома.

В индийском Кашмире из-за изменения климата сокращается урожай шафрана. Однако на помощь пришли высокие технологии, с помощью которых пытаются увеличить производство одной из самых дорогих пряностей в мире.

В небольшой деревне в Закарпатье кузнецы по сей день обрабатывают металл с помощью старинной технологии – водяной кузницы. Ничего не менялось примерно 250 лет.

Две жительницы Сеула стараются избавить город от пластиковых отходов. Они организуют кампании по сбору бутылочных крышек, а потом делают из них посуду и другие полезные предметы.

Почувствовать себя Гарри Поттером решили двое друзей из Бразилии. Они изобрели транспорт в виде моторизованной метлы. Летать она не может, но зато прекрасно ездит по дорогам Сан-Паулу.

7-летний итальянец с ДЦП не может говорить, есть самостоятельно и с трудом ходит. Однако его необычайная жизненная сила и успехи сделали его звездой социальных сетей и вдохновением для других.

Концерт для голодающих макак устроил британский пианист Пол Бартон. Так он хочет успокоить обезьян и одновременно привлечь внимание к их проблеме.