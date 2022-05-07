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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.05.22 13:35

ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Кафе бывают разные - для собак, кошек и для инвалидов, которые ищут работу

Всем привет! Вы смотрите программу «Хороши е новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Данила Клепиков.

В Бразилии построили ещё одну гигантскую статую Христа. Причём она на 5 метров выше той, что стоит в Рио-де-Жанейро.

Иордания пытается остановить наступление пустыни. Запасы воды в стране считаются одними из самых скудных в мире.

В Центральном парке в Нью-Йорке учёные наблюдают за растениями и животными, чтобы узнать, как они реагируют на разные погодные условия. Это поможет в будущем лучше защищать городские зелёные оазисы по всей стране.

В Лондоне появилась местная пушистая знаменитость. Это глухая кошка по кличке Сигрид. Несколько раз в неделю она выезжает на велосипедную прогулку со своим хозяином. Видеоролики с их маленькими путешествиями порой набирают в Интернете миллионы просмотров.

В Дубае домашние питомцы теперь могут проводить время не хуже людей. Там открыли кафе для собак и кошек. Причём еду подают только полезную.

Инвалидам после школы трудно поступить куда-нибудь учиться или найти работу. Устроить своё будущее таким людям помогает одно кафе в австралийском городе Дарвин.

Волонтёры на велосипедах помогают бездомным в Будапеште. Они привозят им бутерброды и даже остаются немного поговорить.

Сиденье велосипеда может вызвать большой дискомфорт, вплоть до синяков и раздражений. Теперь же чешская компания решила исправить ситуацию и создать седло, идеально адаптированное под параметры велосипедиста. Об этом подробнее.

В Японии разработали робота-ребёнка, который поможет стоматологам. Он умеет имитировать критические медицинские симптомы у детей.

Выставку в Испании посвятили 550-летней годовщине прибытия печатного пресса. На ней представляют первые книги, напечатанные в стране.

Интересные истории, вдохновлённые народными сказками. Как выглядят первые марокканские мультики, давайте посмотрим.

 

 

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