ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Кафе из мусора и музыкальные инструменты из старой мебели – это наш пёстрый мир

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Елена Голямина.

Мексика – не та страна, где ожидаешь найти изысканную китайскую еду. Однако приграничный город Мехикали может похвастаться многими первоклассными китайскими ресторанами. Правда, блюда в них – это уже смесь с мексиканской кухней.

Нью-йоркская фабрика за день выпускает миллионы печений с предсказаниями. Для американцев они уже стали такими же традиционными, как яблочный пирог.

Фермеры на высокогорье Руанды – эксперты по выращиванию кофе. При этом раньше сами они редко пробовали плоды своих трудов. Однако ситуация постепенно меняется: теперь всё больше руандийцев можно увидеть в кафе за чашкой ароматного напитка.

В одном из пражских ночных клубов в дополнение к роботу-диджею появился также робот-бармен. За час две механические руки могут сделать до 80 коктейлей.

Японская компания придумала, как спасать хлеб с истекающим сроком годности. Для этого требуются лишь онлайн-приложение и велосипед.

Индонезия находится среди лидеров по объёму выбрасываемого пластика. Сколько же подобных отходов создаёт обычная индонезийская семья?

Житель Камбоджи построил кафе из мусора. Напитки там продают только в многоразовых кружках, которые нужно купить. Также можно расплачиваться одноразовыми пластиковыми стаканчиками.

Одна кубинская семья изготавливает музыкальные инструменты из старой мебели и кусков дерева. Сотни из них уже поставили в общеобразовательные школы по всему острову.

А боливийский музыкант Эрнесто Кавур не только в совершенстве овладел традиционными инструментами, но и создал свои, уникальные.

Руандиец Джамал Нтагара приглашает в свою художественную студию беженцев. Среди них и многообещающий художник из соседней Бурунди. Джамал, который говорит, что его цель – предоставить художникам пространство для самовыражения.

В некоторых районах Великобритании температура поднимается до 37 градусов, поэтому садоводы обильно поливают растения. Но в Колчестере есть сад, который без полива может пережить даже долгую засуху.