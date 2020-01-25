ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Как в старину на Руси веселились, или Слоны в цветочек

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Кристина Харатова.

Старейший в мире магазин сладостей выставили на продажу. Он впервые открыл свои двери в 1827 году, а последние 20 лет им управляла семейная пара. Теперь же они хотят выручить от продажи более 500 тысяч долларов.

На юге Испании в уединённой бухте уже 30 лет существует экопоселение. В красивый уголок природы наведываются и туристы. Однако земля частная, и владелец хочет построить на ней отель, изгнав общину.

На острове Мурано в Венецианской лагуне переживает возрождение многовековая традиция местного стеклоделия. Это происходит благодаря новой школе, которая обучает старинному ремеслу юношей и девушек.

Лувр в Абу-Даби может гордиться картинами знаменитых художников. А теперь он демонстрирует и скульптуру Родена «Мыслитель». Её на год сдал в аренду парижский музей.

Новая выставка в Москве расскажет, как в старину веселились на Руси. Здесь представлены редкие экспонаты XVIII века, в том числе императорские сани, зимние праздничные наряды купцов и летний сарафан крестьянки, который надевали лишь раз в году на Троицу.

В Киеве представили живописное полотно украинского художника Михаила Панина. Ранее эта работа была незаконно вывезена нацистами. Её нашли в США.

В Лондоне проходит выставка сокровищ Тутанхамона. На ней представлена крупнейшая коллекция, которая когда-либо покидала пределы Египта. Организаторы говорят, что для европейцев это последний шанс увидеть артефакты. Скоро они вернутся на родину и будут оставаться на постоянной экспозиции в новом музее.

В Непале прошёл конкурс красоты среди слонов. Серые гиганты, расписанные в цветочек, покоряли судей, состязаясь за звание победителя. Поездка в санях с собачьей упряжкой – мечта многих туристов, которые приезжают в финскую Лапландию. Однако специалисты призывают заказывать такие туры только у тех компаний, которые со всей ответственностью заботятся о собаках.

В леденящих условиях северо-востока Китая скульпторы со всего мира создают прекрасные скульптуры. Их работы поучаствуют в международном ледовом фестивале в Харбине.