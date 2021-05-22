ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Какие мы разные – пытаемся управлять растениями и устраиваем лягушачьи свадьбы, чтобы вызвать дождиВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Влияние характера на выбор спутника жизни
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.05.21 13:35

ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Какие мы разные – пытаемся управлять растениями и устраиваем лягушачьи свадьбы, чтобы вызвать дожди

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии Дима Ероха.

Музей в Екатеринбурге подготовил выставку, посвящённую компьютерам компании «Apple». Она рассказывает, как изменялись бренды и совершенствовалась «умная» техника.

Новая выставка самых ярких из когда-либо созданных цветов откроется в Королевском ботаническом саду Кью в Лондоне в конце этого месяца. Яркие оттенки, представленные на выставке «Naturally Brilliant Color», были вдохновлены теми, которые естественным образом встречаются в дикой природе.

Учёные в Сингапуре нашли способ управлять растением с помощью электрических сигналов со смартфона. Они надеются, что технология пригодится в разных сферах, начиная от робототехники до мониторинга окружающей среды.

В Сенегале одна компания делает кирпичи из земли. Их производство не загрязняет атмосферу, и из такого материала получаются дома, хорошо сохраняющие прохладу.

Французский ремесленник делает мыло со слизью улиток. Это вещество известно омолаживающими свойствами и способностью быстро заживлять раны.

У солдат в отставке и бывших сотрудников служб экстренной помощи есть одна общая угроза: они больше остальных подвержены риску столкнуться с посттравматическим стрессовым расстройством. В Австралии для таких людей создали специальную программу. Она называется «Искусство как терапия».

Жителей мадридского дома престарелых впервые с начала пандемии вывезли на экскурсию. Для прогулки выбрали столичный зоопарк. Там пожилые люди смогли снова насладиться природой и пением птиц, а также полюбоваться животными.

Британская специализированная школа завела карликовых коз, альпака и уток. Общение с животными помогает ученикам восстанавливать психическое здоровье и вдохновляет их получать образование.

Защитники природы в Чили выпустили в национальный парк Патагонии 14 взрослых нанду. Птиц вырастили в заповеднике, чтобы спасти исчезающую дикую популяцию.

Индийские фермеры, выращивающие чай, необычными способами стараются вызвать дождь. Например, устраивают лягушачьи свадьбы. Так они надеются угодить божествам, отвечающим за осадки.

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