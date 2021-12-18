ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Карликовых козликов выращивает старшеклассник и мировые рекорды 2021 года

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Данила Клепиков.

Вулкан на канарском острове Пальма молчит уже несколько дней. Фермеры выходят на банановые плантации и наводят там порядок. Им предстоит много работы.

Одна австралийская община уже 40 лет живёт без доступа к благам цивилизации, интернету и соцсетям. Энергию для жизни получает от солнечных панелей. Как начинался этот проект, давайте узнаем.

Старшеклассник в австралийском штате Виктория разработал успешный бизнес. Он выращивает карликовых козликов и продаёт каждого за сотни долларов.

Баварский кондитер решил соединить приятное с полезным. Он добавляет морские водоросли в сладкую выпечку и пирожные. Что из этого вышло, давайте узнаем.

Мода помогает примирить этническое большинство с меньшинством. В Венгрии два дизайнера открыли ателье и шьют цыганские наряды в современном стиле. Так они хотят сохранить традиции своего народа и одновременно стать понятнее венграм.

Афганский оркестр бежал из страны в Португалию после прихода к власти запрещенной в России группировки «Талибан». Теперь музыканты говорят, что у них появилась надежда на будущее.

Последнее пианино, на котором играл Фредерик Шопен, реставрируют. Инструменту возвращают особенности, которыми он обладал в середине XIX века.

В Эрмитаже открылась крупная выставка гравюр Альбрехта Дюрера. Она посвящена 550-летию со дня рождения знаменитого немецкого художника.

Бразильский чемпион по скимбордингу надеется побить мировой рекорд, покорив самую высокую волну. Для этого он приехал в Португалию, где зимой бывают огромные волны.

От снежных лабиринтов и плавания подо льдом до массовых свадеб, замков из песка и десятков рождественских ёлок. Какие рекорды установили в мире в 2021 году? Сейчас узнаем!

Небольшой мексиканский городок прославился на весь мир своими мастерами-стеклодувами. Они производят ёлочные украшения. Причём настолько качественные, что они стали популярны во многих странах Америки, Европы и Азии.