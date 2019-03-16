ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Кофейня в тюрьме и коралловые питомники около Сейшельских островов

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Елена Щетинникова.

В Великобритании работает уникальная кофейня на территории тюрьмы. Молодым заключённым здесь дают шанс на вторую жизнь.

Обычно боевыми искусствами занимаются в зале. А один из иракских тренеров выводит своих молодых воспитанников тренироваться на природу, даже когда всё вокруг покрыто снегом.

В штате Южная Австралия открыли игровую площадку для детей с инвалидностью. Там приняты все меры предосторожности, а на каруселях можно кататься даже в инвалидной коляске.

Новорождённые в больницах, окутанные проводами, – вчерашний день. Уникальные сенсоры снижают смертность малышей в отделении интенсивной терапии и позволяют с первых дней им быть в максимальном контакте с мамой.

В Париже используют высокие технологии, чтобы познакомить людей с дикой природой. Видео форматом 360 градусов переносит зрителей в уникальные природные регионы.

Предстоящая миссия по созданию карты Индийского океана у Сейшельских островов прольёт свет на историю выжившей древней рыбы, которая, как предполагалось, вымерла 70 миллионов лет назад. Учёные считали, что целакантообразные исчезли вместе с динозаврами. Однако, в 1938 году рыболовецкое судно ЮАР выловило рыбу из этого отряда.

В Боливии выпустили в дикую природу двух андских кондоров. Эти птицы были больны, их подобрали и вылечили. Андских кондоров вот-вот причислят к видам, которым угрожает исчезновение.

Морские биологи на Сейшельских островах решили спасти кораллы от обесцвечивания. Для этого они создали специальные коралловые питомники.

В бельгийском зоопарке «Пайри Дайза» празднуют рождение слонёнка. У детёныша пока нет имени. Его выберет общественность.

В Пражском зоопарке на публику впервые вышел жирафёнок, который недавно появился на свет. Сразу после рождения он не мог встать на ноги, но малыша удалось вылечить.