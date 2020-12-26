ХОРОШИЕ НОВОСТИ: «Коктейль» удивительных идей периода пандемии и Рождества

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Дима Ероха и Аня Чайникова.

Японская компания создала высокотехнологичные машины для мытья рук и дезинфекции смартфонов. Такие станции уже опробовали жители Токио.

Южнокорейский студент придумал, как оберегать природу от использованных масок для лица. Он превращает их в пластиковые табуретки и планирует создавать даже мебельные гарнитуры.

Японец создал необычные маски, в точности повторяющие лица реальных людей. Мастер считает, что многим захочется на время изменить внешность. Он начнёт продавать маски в январе и ждёт большого спроса.

В одной из московских больниц серые будни пациентов заиграли яркими красками. Там по палатам ходят волонтёры в разрисованных защитных костюмах. Временные произведения искусства создаёт мужчина, который также ухаживает за больными.

В московском центре госуслуг появились высокотехнологичные сотрудники – гуманоиды Алекс и Даша. Они работают в паре и пока набираются опыта.

Маски для лица стали в 2020-ом не только средством защиты, но и модным аксессуаром. Какими они были и как изменили привычный быт людей по всему миру – давайте вспомним.

На австралийском пляже Бонди на Рождество обычно яблоку негде упасть, но – не в этом году. Из-за закрытых внешних и внутренних границ здесь мало людей. Но те, кто пришёл, не теряют праздничного настроения.

В Таиланде слоны в костюмах Санты поздравили с Рождеством учеников младших классов. Они раздали детям защитные маски для лица.

В Перу собаки прошлись по подиуму в рождественских нарядах. Но мероприятие призвано не только поднять людям праздничное настроение, но и призвать их не запускать в Рождество фейерверки.

Кото-кафе в Сеуле помогает гостям почувствовать, что Рождество приближается. Праздничную атмосферу создают кошки, наряженные в костюмы Санта-Клауса.