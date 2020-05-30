ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Коронавирус меняет нашу жизнь – молочники возвращаются, роботы в кафе и палатка свиданий

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Дмирий Ероха.

В США во время эпидемии стала возрождаться профессия молочника. Он оставляет молоко у порога, стучит в дверь и уходит. Так покупка молока становится безопаснее и в то же время навевает приятные воспоминания о прошлых традициях.

Узбекские мастера гончарного искусства сильно пострадали во время карантина, поскольку их доходы зависят от туристов. В стране постепенно снимают ограничения, и мастера снова взялись за работу. Они надеются на скорое возвращение зарубежных гостей.

Уникальная находка за облицовкой камина: в одном из австралийских домов во время ремонта обнаружили армейский жетон периода Второй мировой. Его уже передали внукам военнослужащего.

В Казахстане на окраине Алматы во время карантина стали появляться снежные барсы. Они приходят на Большое Алматинское озеро, которое находится в 15 километрах от города.

В южнокорейском кафе появились робот-бариста и роботы-официанты. Такая система обслуживания позволяет меньше контактировать с людьми и соблюдать дистанцирование в повседневной жизни, к которому переходит страна.

Одна израильская больница представила палату будущего, где она будет тестировать новые технологии, а затем внедрять их по всем отделениям. Она надеется, что такая «умная» палата поможет в лечении больных коронавирусом.

Тем временем, возле дома престарелых во Франции установили необычную надувную палатку для свиданий с родственниками. Внутри она разделена прозрачной плёнкой. Так пожилые пациенты не рискуют заразиться коронавирусом и в то же время слышат родных лучше, чем через стекло.

В Кении на время карантина закрыли все спортивные объекты, однако многие атлеты стремятся постоянно поддерживать форму. По утрам они собираются у дороги в Кисуму и тренируются.

Китайский дизайнер одежды сочетает моду с функциональностью. Она создаёт красивые шёлковые маски для лица, вышитые цветами, а также защитную одежду с принтом в виде цветов.

В Праге открылась выставка масок для лица. Эти аксессуары стали своеобразным символом, создавшейся в мире ситуации. За многими экспонатами выставки стоят необычные истории людей.