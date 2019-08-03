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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.08.19 13:35

ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Коровы спасают пингвинов и радуются оперному пению

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Елена Голямина.

Ботаники в зоопарке Лондона предлагают использовать энергию растений, чтобы следить за хрупкими и отдалёнными экосистемами планеты. А делать это хотят с помощью «селфи».

На австралийском острове Габо популяция пингвинов оказалась под угрозой из-за чужеродной травы, посаженной несколько десятков лет назад. На помощь морским птицам пришли коровы. Их задача – расчищать остров от буйных зелёных зарослей.

Дикая кошка сервал занесена в Красную Книгу. Но как оказалось, хищники прекрасно размножаются в буферной зоне, которая отделяет южноафриканский город Секунда от промышленного предприятия.

Второй старейший зоопарк Австралии начал строить детский зоосад. Он появится рядом с южным городом Аделаида. Там дети смогут заводить пушистых друзей и больше узнавать о жизни животных.

В Северной Корее собаки породы пхунсан, выведенные от волков, имеют особый статус. Владельцы  четвероногих гордятся своими животными. А северокорейские лидеры дважды дарили пхунсанов президентам Южной Кореи, когда в отношениях двух стран было потепление.

Во Вьетнаме защитники природы стараются спасти несколько видов черепах. Некоторые из них обитают только в этой стране и находятся под угрозой исчезновения.

Пять редких чёрных носорогов из зоопарков Европы помогут спасти популяцию в Руанде. Животные жили в Чехии, Дании и Великобритании. После адаптации к новым условиям носорогов выпустят на волю в руандийском национальном парке.

В мексиканском зоопарке показали детёныша редкого чёрного ягуара. Его рождение поможет восстанавливать популяцию хищных кошек в Мексике.

В заповеднике Габона появились две новые обитательницы. Это гориллы, которые родились и выросли во французском зоопарке. Теперь самочки будут жить на Плато Батеке и помогут восстанавливать численность редких приматов.

В бельгийском зоопарке «Пайри Дайза» родился слонёнок. В этом году для зоосада это уже второе такое пополнение.

Малыш-бегемот радует посетителей чешского зоопарка в городе Двур-Кралове-над-Лабем. Он родился в конце зимы и уже весит 80 килограммов.

Шесть детёнышей мексиканского волка стали звёздами зоопарка в Мехико. Их вывели в рамках программы по разведению, которая призвана восстановить численность этих редких животных.

Пастись на зелёном лугу – даже это коровам может показаться скучным.  А стоять целый день в хлеву – тем более. Наверное, поэтому они от души радуются оперному пению. Так развлекать бурёнок придумал британский ветеринар.

В Сингапуре воркующие полосатые горлицы посостязались за звание лучшего певца. Судьи оценивали мелодичность и глубину птичьих голосов.

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