ХОРОШИЕ НОВОСТИ: «Ковидные» ограничения не мешают людям наслаждаться природой и делать добрые дела

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Дима Ероха.

Наблюдение за птицами становится всё более популярным занятием в Нью-Йорке. Люди обнаружили, что так можно по-прежнему соблюдать социальную дистанцию и одновременно наслаждаться общением с природой и другими гуляющими.

В российских магазинах, кафе и даже банках внедряют систему распознавания лица. С её помощью можно заплатить за товары или получить услуги без карты, денег и документов. Однако эксперты предупреждают о возможной опасности такой технологии.

Учёные в Ирландии разработали первую в мире особую систему раннего предупреждения для кораблей. Она поможет им не сталкиваться с китами, поскольку будет отслеживать морских млекопитающих в реальном времени.

Директор одной из австралийских начальных школ решил потратить время каникул не на отдых, а на обустройство своего учебного заведения для детей с инвалидностью. Он собрал команду, вооружился инструментами и сделал песочницу доступной для детей в инвалидных колясках.

Один британский 10-летний мальчик из графства Суррей с началом локдауна переселился из своей спальни в палатку возле дома. Каждую ночь он проводит в ней, собирая в процессе тысячи фунтов стерлингов на благотворительность.

Московский искусствовед уже 20 лет собирает кукол. В её коллекции есть редкие, а также старинные экземпляры. Многие куклы созданы за рубежом.

Вьетнамские любители всемирно известного конструктора «Lego» черпают вдохновение в повседневной жизни. Они фотографируют улицы Ханоя, а потом изображают их в своих удивительных произведениях из кирпичиков.

Карельский посёлок Эссойла прославился своей арт-студией «Домик света». Там детей обучают разным техникам мультипликации, а также – режиссуре и написанию сценариев.

Бразильский скрипач играет в одной из больниц Рио-де-Жанейро. С помощью музыки он дарит надежду медикам и пациентам.

Праздник «Аласитас» в Боливии обрёл «антиковидную» окраску. В этом году на ярмарке желаний появились миниатюрные вакцины и респираторы, чтобы помочь людям защититься от вируса.

Кыргызские наездники встретились на турнире по Кок-бору. В традиционной конноспортивной игре участвовали 30 команд.