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День за днём с «Арктик-ТВ»09.09.17 13:30

ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Красота – великая сила, поэтому люди к ней стремятся во всех странах

Вы смотрите «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ».

На этой неделе во всем мире отмечали День красоты. Более 500 профессионалов в этой сфере собрались в Нью-Йорке. Там состоялся Международный форум парикмахерского искусства и косметической продукции.

Индустрия медицинской косметологии в Китае растёт небывалыми темпами. Пекинская выставка красоты стала одним из наиболее посещаемых событий в столице.

В Великобритании разработали новую технологию для омоложения. Она помогает, например, избавляться от двойного подбородка. Работает технология следующим образом: подкожный жир плавится, а затем замораживается.

В Нью-Йорке всё большую популярность завоёвывает криотерапия – лечение холодом. Методику разработали в Японии. Уже два десятка лет о ней знают в Европе. Теперь с этой процедурой познакомились и в США.

За своей внешностью следят не только женщины, но и мужчины. Бразильцы тратят всё больше на косметику и парикмахерские услуги. В стране появляются новые современные салоны красоты для сильной половины человечества.

Прекрасному образу – достойная оправа. Тунисский стартап первым в стране начал не только производить деревянные оправы для солнцезащитных очков, но и поставлять их за рубеж.

Восточные рисунки по телу хной, имеющие тысячелетнюю историю, набирают всё большую популярность и в других странах мира. Последний тренд – роспись белой хной, похожей на кружево.

Красота становится всё более широким понятием среди жительниц Южной Кореи. Теперь для них это не только ухоженное лицо и стройное тело, но и накачанные мышцы.

Многие люди знают о пользе дыхательных упражнений. Но не многие знают, что и просто дышать – тоже полезно для здоровья. Необходимо только распылить в воздухе мелкую соль.

Не выезжая на курорт, окунуться в Средиземное море предлагают в лондонском спа-салоне. Там посетителей ждут ванны, наполненные водами, омывавшими Липарские острова. По мнению владельцев салона, вулканическая активность на архипелаге придаёт морской воде особую ценность.

В Китае настоящим трендом стали купальные костюмы, которые закрывают все тело, и даже голову и лицо. Ведь в стране эталоном красоты считается белая кожа.

В канадском Монреале спа-салон сделали прямо на воде. Элитный центр расположен на бывшем судне. 

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