ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Кто-то осваивает выпуск современного растительного мяса, кто-то пытается сохранить ремесло по изготовлению валенок

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Данила Клепиков.

Из-за слабоумия многие пожилые люди оказываются изолированными от общества. Но в Австралии открыли кафе специально для таких людей и их опекунов. Там они общаются друг с другом на равных в непринуждённой обстановке.

Культура кофеен добралась и до столицы Венесуэлы. Здесь, как грибы после дождя, появляются новые кафе.

Израильская компания по созданию растительного мяса выходит на европейский рынок. Изюминка её продукции в том, что стейки печатают на принтере. Как это делают – давайте посмотрим.

В Южной Корее появился сок со вкусом национального блюда кимчхи. Напиток делают из квашенных овощей, но без перца и морепродуктов.

Российский керамист решил привлечь внимание к дыркам в тротуарах. Он создаёт керамические заплатки и закрывает ими выбоины.

Новосибирский ювелир создаёт ажурные украшения из серебра и золота. Эта техника называется филигрань. Его творения вдохновлены природой.

Молодая художница в Сомали надеется изменить жизнь страны к лучшему. Своими картинами она старается укрепить дух людей и позволить им прикоснуться к прекрасному.

В Новосибирске трудится единственный на всю область валяльщик валенок. Он сам разводит овец и делает обувь. Обучался ремеслу самостоятельно, черпая знания у оставшихся мастеров. Теперь надеется сохранить исчезающую традицию России.

Венеция глазами жителя XVIII века. Увидеть детальные пейзажи города вечного карнавала предлагает Приморская галерея Владивостока.

В Перу серый холм расцвёл яркими красками. Жители одного из районов Лимы решили разукрасить свои дома и даже уличные лестницы. Так они ответили на трудности, принесённые пандемией.

Мегаяхты снова популярны после почти полного застоя в 2020 году. На вервях кипит работа. При этом заказывают не только новые суда, но и переделку старых.