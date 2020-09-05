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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.09.20 13:50

ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Люди меняют мир – создают «умную» кожу, овощи и зелень выращивают на старых матрасах

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии Дмитрий Ероха.

Перерабатывающий завод в Гане делает тротуарную плитку из пластиковых отходов и песка. Владелец предприятия надеется, что однажды таким материалом замостят все улицы страны.

Британская компания создала первый в мире защитный экран для лица без использования пластика. Он биоразлагаемый и не нанесёт вреда природе. Австралийские учёные объявили о новом открытии, которое может полностью изменить мировую текстильную промышленность. Они придумали, как выращивать цветной хлопок, который уже не нужно окрашивать химическими красителями. Они также хотят сделать его прочнее и эластичнее обычного.

Учёные Сингапура разрабатывают «умную» кожу, которой хотят оборудовать протезы. В будущем они надеются создавать искусственные конечности, которые могут ощущать не только текстуру материала, но также её температуру и даже боль.

В Иордании сирийские беженцы выращивают овощи и зелень на старых матрасах. Гидропонная система помогает им экономить дефицитную воду. Два жителя австралийского Брисбена основали грибную ферму на заднем дворе жилого дома. Их продукцию закупают рестораны. Между тем, австралийцы хотят вдохновить больше людей выращивать грибы самостоятельно.

В Нигерии отечественные производители шоколада стараются занять достойное место на рынке страны. Они делают высококачественную продукцию вручную и без химии. Одна такая фабрика уже несколько лет работает в Лагосе.

17-летняя австралийка открыла свою компанию по производству травяного чая из традиционных ингредиентов. Её продукция уже привлекла внимание некоторых известных ресторанов штата Виктория.

Боливийцу, потерявшему работу из-за пандемии, теперь помогает древнее наследие инков. Он одевается, как часки, и доставляет еду и другие заказы клиентов. Часки служили почтовыми курьерами.

85-летняя индийская бабушка демонстрирует навыки боевого искусства на улицах Пуны. Пожилая индианка ловко выполняет трюки с палками.

Житель японского города Ига учит всех желающих жить как ниндзя. Боевому искусству он учился не просто у мастера, а в университете.

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