ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Люди могут многое – от «Скорой помощи для памятников» до скульптуры, которая извлекает музыку из ветраВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Страх потери, или Жизнь под знаком минус
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.07.21 13:35

ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Люди могут многое – от «Скорой помощи для памятников» до скульптуры, которая извлекает музыку из ветра

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости»  на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Марина Шумилова.

Пандемия коронавируса больно ударила по ресторанному бизнесу. И шеф-повар из Сенегала решила не сидеть, сложа руки, а основать заведение по производству шоколада класса люкс.

В дубайском салоне красоты начали делать «умный» маникюр. К ногтю прикрепляют микрочип со вшитой деловой информацией о владелице.

Британские парикмахеры массово проходят обучение стрижке и укладке африканских и текстурированных волос. Выходцы из Африки рады. Теперь им не придётся искать специализированные салоны, чтобы просто постричься.

Австралийка из-под Мельбурна, которой 9 лет назад из-за смертельной инфекции ампутировали ноги и пальцы рук, много лет искала себе что-то наподобие велосипеда, на чём смогла бы ездить вместе с мужем по окрестностям. В итоге адаптировать под неё электрический трицикл согласились в другом уголке страны.

75-летняя жительница тунисского города Набуль – единственная в своей местности женщина-рыбак. Ловлей рыбы она не просто зарабатывает. Море даёт ей силы и наполняет жизнь смыслом.

В Румынии разрушенные здания восстанавливают волонтёры. Благодаря усилиям местного архитектора за четыре года инициативы «Скорой помощи для памятников» удалось отреставрировать более 50 строений.

Фантастическая рыба и другие загадочные существа. Российский художник Владимир Корнилов создаёт уникальные керамические шедевры. Вдохновляется он мифами, сказками и собственным воображением.

На берегу залива в Санкт-Петербурге установлена скульптура, которая извлекает музыку из ветра. Это творение студентов электротехнического университета.

В Австралии недавно открылась стационарная травматологическая ветклиника для диких животных и птиц. Ветеринары не только лечат пациентов, но и ухаживают за ними до полного выздоровления.

Группа молодых исследователей в дублинском парке ловит оленят сачками. Животных измеряют, чтобы лучше их изучить.

В Бразилии работает котокафе, где можно не только перекусить в окружении усатых-полосатых, но и забрать понравившееся животное с собой.

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