ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Люди могут всё, или Реставрация 600-летнего моста в Перу и скульптуры под микроскопом

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Дима Ероха.

Инженеры из Нидерландов и США разработали самоуправляемую электрическую лодку. Она может перевозить пассажиров и грузы. Прототипы беспилотных судов будут тестировать на каналах Амстердама.

Тем временем, в Австрии разработали «умные» вибрирующие ботинки для слепых. Они позволяют обнаружить препятствия, которые с помощью обычной трости можно не заметить.

В Перу индейцы вручную делают новый верёвочный мост, оборвавшийся в марте. Он соединяет берега реки Апуримак. Такой мост там подвешивают уже почти 600 лет. Его реставрация стала своеобразным ритуалом, который объединяет местные общины.

Война в Йемене разрушила памятники архитектуры и культурное наследие в целом. Многие музеи развалены и разграблены. Сегодня в стране пытаются восстановить некоторые исторические здания.

Новосибирский учёный и художник Владимир Анискин – один из немногих микроминиатюристов в мире. Он создаёт крошечные скульптуры, монеты и картины, которые можно разглядеть только под микроскопом.

Мастера в кубинской столице используют любые подручные материалы, чтобы создавать миниатюрные железные дороги и макеты автомобилей.

В Италии разрабатывают робота-гуманоида по имени Абель. Он поможет распознавать человеческие эмоции и реагировать на них. Впоследствии такие машины хотят поставлять в дома людей, а также тем, кто страдает от аутизма или болезни Альцгеймера.

В Камбодже пополнилась армия крыс-ищеек, которые помогают искать старые неразорвавшиеся мины. Их кураторы говорят, что эти животные, если их специально обучить, находят взрывчатку со 100-процентной точностью.

Кубинец, живущий у моря, уже 20 лет дружит с пеликанами. Они каждый год прилетают на зимовку из США. Мужчина кормит их, а при необходимости даже лечит.

Знаменитые фонтаны Петергофа работают без насосов и электрических механизмов уже почти 300 лет. А сам дворцово-парковый ансамбль два века был парадной летней резиденцией российских монархов.

В Париже работают курсы, где учат шить одежду, достойную столичных подиумов. А создали его для беженцев из стран Ближнего Востока.