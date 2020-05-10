ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Люди объединяются, чтобы преодолеть тяготы коронавирусной пандемии

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». Этот выпуск подготовила Юлия Савина.

Как проводят свой досуг во время карантина жители Украины, смотрите в нашем сюжете. Заняться танцами, освоить программирование и научиться играть на музыкальном инструменте. Украинцы, коротая свой досуг на карантине, становятся всё более изобретательными…

Прими в семью бабушку или дедушку. Такой проект запустили в Великобритании. Во время карантина в дома престарелых и инвалидов перестали приходить гости, и пожилым людям стало очень скучно...

Немцы, уставшие от самоизоляции, могут совершить онлайн-прогулку по ферме альпака и лам. Эти животные очень успокаивающе действуют на людей…