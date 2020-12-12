ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Люди питаются микропластиком и выпускают куклы коронавирусного периода

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Дима Ероха.

Сколько микропластика человек съедает за всю жизнь? Этим вопросом задались исследователи из Всемирного фонда природы. Согласно их предположениям, объёмы измеряются десятками килограммов.

Роботизированный катамаран появился на одном из самых живописных пляжей Южной Австралии. Он поможет лучше изучить прибрежную эрозию и последствия изменения климата. Прибрежная полоса в том месте – одна из самых быстро разрушающихся в стране.

Один из портных на знаменитой лондонской улице Savile Row использует робота телеприсутствия, чтобы проводить удалённую примерку. Так ему удаётся соблюсти все карантинные правила. Ателье «Huntsman» основали в 1849 году. Теперь на помощь ему пришли современные технологии.

Румынский сапожник, прославившийся пошивом ботинок для соцдистанцирования, обновил своё творение к зиме. Такая обувь впору и Санта-Клаусу.

Пожилой иорданец задался целью создать бесплатную библиотеку для всех. Чтобы её наполнить, он подбирает книги со свалок и приводит их в надлежащий вид.

Украинский спортсмен Виктор Набок неединожды попадал в Книгу рекордов Гиннесса. На этот раз он установил очередной рекорд Украины, который в скором может также стать и международным.

В Колумбийском городе Медельин начали проводить необычные велотуры. Возможность осмотреть достопримечательности появилась у людей с ограниченными возможностями, которые обычно передвигаются на инвалидных колясках. Впрочем, приглашают на экскурсии не только их.

В Лондоне открывается выставка сумок. На ней можно проследить историю этого аксессуара, а также увидеть знаковые сумки современности, которые мелькали в фильмах и принадлежали известным моделям.

В Букингемском дворце открылась выставка старых мастеров. На ней можно увидеть шедевры живописи многих авторов: от Тициана и Каналетто до Вермеера.

Производитель игрушек в Испании решил соответствовать духу времени. Теперь он выпускает куклы в маске и тесты на коронавирус для пупсов. И такая продукция пользуется спросом.