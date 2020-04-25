ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Люди раскрываются в многообразии увлечений и добрых дел

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Елена Голямина.

Жители австралийского городка Рупаньюп решили своими силами привлекать к себе высококвалифицированных мигрантов. Они покупают и ремонтируют дома, а потом сдают их новоприбывшим специалистам по приемлемой цене.

В отдалённой области на юге Австралии один рейнджер помогает людям находить работу. Он делится с ними опытом, полученным, когда он был безработным, а также тем, как ему удалось в итоге трудоустроиться.

В многомиллионном Янгоне одна швея старается избавить город от мусора. Она собирает отходы и делает из них сумки, ремни и забавные сувениры. Один из экоактивистов Индонезии придумал необычный способ привлечь внимание местных жителей к проблеме отходов. Он собирает мусор на улицах в костюме Человека-паука.

Двое молодых пианистов из столицы Австралии уже два года дарят новую жизнь пианино со свалки - реставрируют инструменты и находят им новых хозяев.

Женский хор из Дамаска в Сирии завоевал популярность благодаря исполнению традиционных свадебных песен, которые уникальны для каждого сирийского города. Для этого он сначала собирал эти песни среди родственников и друзей.

На языке аборигенного австралийского народа нунгар сегодня говорит несколько сотен человек на западе континента. Однако местное художественное сообщество музыкантов, актёров и режиссёров решило возродить язык, поставив пьесу Шекспира на редчайшем языке.

Кенийский скульптор превратил тысячи тонн металлолома в произведения искусства. Скульптуры из вторсырья он делает уже 30 лет.

Пожилой японец Сигэру Аоки посвятил всю свою жизнь боевому искусству кэндо. У него восьмой дан, и уже четыре десятилетия он обучает детей. А теперь 70-летнего мастера удостоили чести пронести факел во время эстафеты Олимпийского огня летней Олимпиады в Токио.

В Куритибе живёт потомок японских эмигрантов, которого пресса окрестила «последним бразильским самураем». Он единственный в Бразилии мастер по изготовлению японских мечей – катан.

Эфиопский авиационный инженер Лидия Элиас – одна из первых студентов академии беспилотных летательных аппаратов в Малави. Она научится строить дроны и управлять ими, а потом передаст знания студентам в своей стране.