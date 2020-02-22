ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Люди спасают братьев меньших, а они помогают нам

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Елена Голямина.

Австралийка Джанин Дэйвис превратила свой дом в центр спасения летучих лисиц. Они лишились мест обитания из-за масштабных лесных пожаров. Австралийцы помогают и другим животным, пострадавшим от разгула стихии. Волонтёры делают деревянные домики для опоссумов, а ветеринары тем временем лечат от ожогов коал.

В мексиканском штате Оахака пытаются спасти пчелиные популяции, численность которых сокращается из-за засухи. Рядом с пасеками выращивают подсолнухи, чтобы насекомые могли найти пропитание.

В Чили продолжается программа по спасению редких лягушек лоа. Этот вид обитал только на севере страны и почти вымер. Учёные смогли найти в дикой природе 14 лягушек и теперь занимаются их разведением.

Тайские учёные и ветеринары изготовили искусственную конечность для морской черепахи взамен утраченной. Это первый в Таиланде протез для рептилий.

В Буэнос-Айресе работает школа по обучению собак-поводырей. Каждый питомиц тренируется два года. В обучении участвует и будущий хозяин, поскольку между человеком и собакой должно возникнуть полное взаимопонимание.

Общение собак и маленьких детей не всегда заканчивается хорошо, особенно, что касается риска быть укушенными. В Австралии решили научить малышей правилам безопасного обращения с питомцами. Пилотную программу тестируют в Канберре.

В Киеве представили самую старую собаку на Украине. Ей более 19 лет. Если перевести её возраст в человеческий, то ей уже за 100. Хозяева животного поделились, в чем секрет такого долголетия.

В зоопарке японского города Ито два раза в день готовят горячие ванны для капибар из семейства водосвинковых. Так этим грызунам помогают пережить зимние холода.

Храмовые слоны индийского штата Тамилнад съехались в лагерь, чтобы восстановить силы. Там они сыграли в футбол, а также поразили гостей исполнением мелодий на губной гармошке.