ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Люди спасают братьев наших меньших, а они делают нас лучше

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Елена Голямина.

После опустошающего пожара в Австралии одна пара жителей этой далёкой страны приютила в своём доме детёнышей кенгуру и других животных. Она пытается спасти и выходить тех, у кого есть шанс выжить.

Бразильский ветеринар дарит раненым животным шанс на новую жизнь. Она создаёт для них индивидуальные протезы.

В индонезийских джунглях специалисты проверяют, как адаптируется к жизни на воле орангутан-альбинос. Он единственный в мире известный людям. В 2017 году его забрали у местных жителей, которые держали обезьяну в плену. После реабилитации орангутана вернули в дикую природу.

На побережье Западной Австралии нередко находят хохлатых пингвинов, которые совершают длительное путешествие во время сезонной миграции. Милые и забавные птицы привлекают внимание, однако природозащитники призывают людей не кормить этих животных.

Кенийские женщины зарабатывают на жизнь, выращивая бабочек. Благодаря этому проекту многие матери-одиночки могут обеспечивать детей. Они также научились беречь природу.

В эстонской библиотеке помогают детям улучшить навыки чтения вслух непривычным способом. Мальчишек и девчонок слушают не родители, а собаки или декоративные крысы. Поскольку они не поправляют и не критикуют чтецов, те перестают бояться или стесняться.

Ни для кого не секрет, что собаки любят бегать и играть. А французский бульдог из Челябинска пошёл ещё дальше и самостоятельно научился кататься на скейтборде. Теперь владельцы регулярно берут с собой собачку в скейтпарк.

Телеги, запряжённые лошадьми – привычное зрелище на улицах Кейптауна. Раньше владельцы такого транспорта плохо заботились о своих животных. Но в последние годы благодаря новым законам и помощи некоммерческой организации жизнь лошадей улучшилась.

В Австралии растёт популярность лесных детских садов. К играм на природе присоединяются и родители. Такое времяпрепровождение помогает детям лучше развиваться.

В Кракове работает музей, посвящённый кошкам. Всевозможные статуэтки грациозных животных 15 лет собирали украинские супруги, которые теперь живут в Польше.