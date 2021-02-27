ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Люди удивляются полицейским на роликовых коньках и первой в мире больнице для деревьев

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Дима Ероха.

Уличным воришкам в Карачи скоро придётся туго. Пакистанские полицейские учатся нести службу на роликовых коньках. Такая инновация поможет им быстрее догонять злоумышленников.

Парижская традиция покрывать крыши цинком существует ещё с 1850 года. Теперь же мастера этого дела хотят, чтобы их ремесло попало в список ЮНЕСКО.

В Сан-Франциско переехал на новое место целый дом. Это старинное здание, построенное в викторианском стиле. Владелец продал участок, но захотел сохранить архитектурную реликвию.

Артефакты из лагерей ГУЛАГ стали главными героями театральных постановок. Показывают такие спектакли в Москве в Музее истории ГУЛАГа.

Индийский любитель природы открыл первую в мире больницу для деревьев и других растений. Она помогает «зелёным» пациентам бесплатно.

Индонезийские защитники животных выпустили в дикую природу десять спасённых калимантанских орангутанов. Перед этим они проходили длительную реабилитацию.

Туристы не вернулись в знаменитый мексиканский заповедник, куда каждый год на зимовку прилетают бабочки-монархи. Главной причиной стал коронавирус. Посетителей стало на 75% меньше.

На озёрах индийского города Нави-Мумбаи зимуют огромные колонии розовых фламинго. Редкое зрелище привлекает любителей природы.

Во Вроцлавском зоопарке успешно размножаются редкие сумчатые – медвежьи кускусы. Сейчас там подрастает уже четвёртый детёныш.

Канадские фермеры построили огромный снежный лабиринт с учётом необходимости соблюдения соцдистанции. Этот зимний аттракцион стал почти в два раза больше того, который канадцы сделали в 2019 году. Тогда его занесли в Книгу рекордов Гиннесса.

В России реализовали ещё одну часть проекта «Императорский маршрут». Тур охватывает места, где члены дома Романовых провели последние месяцы жизни.