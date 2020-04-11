ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Люди Земли вместе смогут победить пандемию

Здравствуйте! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». Этот выпуск подготовила Юлия Савина.

По мере того, как всё больше человек в мире заражается коронавирусом, всё больше стран закрывают свои границы и вводят режим жёсткой самоизоляции. Но, несмотря ни на что, люди не теряют оптимизма, обучение и курсы переходят в режим онлайн, а люди выходят на балконы, чтобы вместе петь, танцевать и вместе заниматься спортом.

Во время карантина, как нельзя, кстати, оказалось увлечение йогой – занятия помогают поддерживать тело в тонусе и сохранять душевный покой.