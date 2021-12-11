ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Миллионы бабочек-монархов радуют мексиканцев, а сотни плюшевых мишек обосновались в Москве

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Данила Клепиков.

Московский завод по переработке электронных отходов не может использовать всю свою производственную мощность. И причина одна – многие россияне не привыкли сдавать ненужное оборудование или устройства на переработку.

В Санкт-Петербурге есть уникальный музей уличного искусства. Его необычность в том, что он располагается на территории действующего завода. Там можно увидеть экспонаты, как в заброшенных помещениях, так и в работающих цехах.

Нигерийский ювелир создаёт украшения, неподвластные времени. Он вдохновляется традициями африканских народов. Его коллекция создана на основе изображений на латунных пластинках, известных как «Бенинская бронза».

Одна бразильская компания начала доставлять товары туда, куда другие не решались. Это районы трущоб с узкими улочками, непонятными адресами и высоким уровнем преступности.

В Бразилии учёные пытаются спасти популяцию золотистых львиных игрунок. Эти обезьяны в дикой природе остались лишь в одном месте на планете.

Заповедник в Мексике преобразился с прилётом бабочек-монархов. Среди деревьев порхают миллионы этих красивых и редких насекомых.

В Республике Конго представители африканского племени ака бережно хранят свои музыкальные традиции. Под руководством этнолога они основали творческий коллектив, который выступает уже и за границей.

В Индии проходит масштабный фестиваль традиционного танца. Исполнители представляют разные стили. Всего их восемь.

Сотни плюшевых мишек показали под одной крышей. В Москве прошла профильная выставка «Hello Teddy!» Творческие работы представили 500 мастеров со всей России.

Самые громкие свадьбы и расставания 2021 года. Кто связал себя узами брака, кто только обручился, а кто решил закончить отношения. Об этом подробнее.

От Дженнифер Лоуренс до Криштиану Роналду и Маколея Калкина. Какие звёзды в этом году объявили о рождении ребёнка или о будущем пополнении? Давайте посмотрим.