ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Мир безграничен – от тайских национальных костюмов до любовных писем на бумаге

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Юлия Копанева.

Тайцы воспылали новой страстью к национальным костюмам своей страны. А разбудил этот интерес телесериал «Судьба любовью нас связала». А действия, о которых повествуется в фильме, происходит в XVII веке.

Короткие белые килты, подвязки с кисточками и помпоны на ботинках. Одно из самых известных военных подразделений Греции скорее вызывает симпатию, чем устрашает. Наверное, поэтому президентский караул в Афинах – самый популярный среди туристов.

Растительность на лице сегодня - мировой тренд. Но в Иерусалиме бороды никогда не выходили из моды. Там это важный религиозный символ, а также отражение моральных и даже политических взглядов.

Один марокканский парфюмер уже давно стал чем-то вроде местной легенды. А теперь он старается вдохновить молодёжь на создание прекрасных ароматов для духов.

Модельный бизнес Китая стремительно развивается. И хотя ему далеко до парижского или миланского, восточноевропейским моделям здесь готовы хорошо платить.

Биткоин остаётся самой популярной криптовалютой благодаря недавнему скачку его курса. Однако криптоэнтузиасты все же ищут альтернативы из-за медленных транзакций и высоких комиссионных.

Несмотря на финансовый кризис, в Греции как грибы после дождя появляются новые компании. Многие молодые предприниматели говорят, что пришло время действовать.

Стать звездой футбола теперь помогают высокие технологии. Игроки используют во время тренировок «умные» устройства. Они отслеживают все передвижения футболистов, а мобильное приложение подсказывает, где необходимо улучшить игру.

В эпоху общения через Интернет некоторые итальянцы решили вернуться к старомодному обычаю - писать любовные письма на бумаге. А красиво изложить свои чувства им помогает журналистка, правда, за определённую плату.