ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Мир наших увлечений – от копий древних артефактов до фермы по разведению сверчков

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Дима Ероха.

В Испании создали первые в мире биоразлагаемые маски для лица. Они не только надёжнее защищают от коронавируса, но и уменьшают загрязнение окружающей среды.

В Египте наладили производство высококачественных копий древних артефактов. На фабрике в Эль-Убуре создают реплики бюстов фараонов и погребальной утвари. На изделиях есть печать Высшего совета по делам древностей, также к ним прилагается сертифекат.

Марокканские женщины-берберки помогают местным фабрикам делать аргановое масло, которое величают «жидким золотом». Они, как и встарь, вручную извлекают из плодов ценные семена, богатые жирами.

Молодой испанский изобретатель решил посвятить себя изготовлению 3D-печатных протезов рук. Он основал благотворительную организацию и дарит искусственные конечности нуждающимся.

Кыргызский бизнесмен держит ферму по разведению сверчков. Этому умению ему пришлось учиться, руководствуясь только статьями в Интернете. Предприниматель уже ведёт переговоры о поставках с несколькими компаниями.

В Австралии волонтёры помогают сохранить воспоминания пожилых людей с тяжёлым недугами для будущих поколений. Они записывают историю их жизни на диктофон. Потом переносят рассказ на бумагу, редактируют и печатают.

Дома на деревьях под Тулой стали излюбленным местом отдыха туристов. Необычная локация объединяет детскую мечту и тягу жителей мегаполиса к девственной природе.

На Тайване юные игроки в сепактакрау или малайский волейбол тренируются даже во время локдауна. Им нельзя собираться большой группой, но они встречаются по двое, чтобы оттачивать технику игры.

Александровский сад в Санкт-Петербурге превратился в цветочную галерею под открытым небом. Садоводы разбили клумбы на 250 квадратных метрах парка. Вдохновением для цветочных композиций стали наука и технологии.

На крыше одного из банков в Лондоне нашли уникальную орхидею. Экологи утверждают, что это единственный представитель этого сорта на всю Великобританию.

Роскошные машины на дорогах ОАЭ – далеко не редкость. Поэтому одна автошкола в Дубае закупила автомобили класса люкс. Так учащимся дают возможность сразу привыкнуть к вождению транспорта с мощным двигателем.