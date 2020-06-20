ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Мир отходит о карантина, или Зачем вырастили «подземных драконов» в словенских пещерах

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Дмирий Ероха.

Парижане заново открывают для себя город, в котором нет туристов. Некоторые этим наслаждаются, а некоторые ждут возвращения иностранных гостей.

В британском Кембридже на городских каналах вскоре снова появятся лодки, которыми управляют шестами. Однако поплавать вдоль знаменитых колледжей города пока невозможно из-за социального дистанцирования.

Недалеко от Аделаиды среди густого леса открылась впечатляющая картина. Второй раз за своё 90-летнее существование водохранилище Маунт-Болд полностью опустело. Теперь его осматривают инженеры, которые планируют модернизировать плотину.

Бельгийские компании превращают загрязнённые промышленные зоны в цветущие оазисы. Их цель – создать островки зелени, где растения и животные обитают в своей естественной среде, прямо на территориях предприятий.

Французские фермеры закапывают в полях хлопковые трусы. Таким необычным способом они проверяют насколько плодородна почва.

В Австралии археологи говорят, что на континенте есть сотни тысяч необозначенных могил, скрытых под парками и другими общественными местами. Такой вывод они сделали, изучив несколько мест с помощью георадара.

Австралийские учёные изучают подземные пещеры, чтобы больше узнать о вымершей мегафауне континента. Они пробираются через узкие проходы Наракортских пещер в Южной Австралии, которые ещё никогда не изучали палеонтологи.

В словенских пещерах Постойнска-Яма выставлен аквариум с тремя редкими амфибиями вида европейский протей, которых ещё называют «подземными драконами». Биологи четыре года выращивали этих необычных земноводных после того, как самка отложила 64 яйца.

В Израиле в рамках проекта «Под нашим крылом» разводят белоголовых сипов. Популяция этих птиц сократилась из-за урбанизации и случайных отравлений.

Лондонский зоопарк снова наполнился голосами детей и взрослых. После почти трёх месяцев карантина он принимает гостей. Некоторые питомцы соскучились по людям.