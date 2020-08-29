ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Мир продолжает удивлять даже в условиях пандемии

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии Дмитрий Ероха.

Древние пещеры Бейт-Гуврин в Израиле, которые внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО, немного преобразились, чтобы привлечь посетителей в непростое время пандемии. Теперь это место стало более безопасным для экскурсий.

Директора театров по всему миру придумывают креативные способы продолжать представления в условиях пандемии. В Болгарии цикл опер Вагнера «Кольцо нибелунга» показывают на вращающейся сцене, которая установлена на озере Панчарево.

11-летний нигериец Энтони Ммесома Маду мечтает стать артистом балета и уже близок к цели. Видео с танцующим мальчиком набрало сотни тысяч просмотров в соцсетях, после чего юного танцора пригласили учиться в США.

Старинные игрушки возрастом в несколько веков представили на новой выставке в Риме. Там можно увидеть и кукольные домики с механическими лифтами, и модели пароходов.

Обручальное кольцо голливудской звезды Кэтрин Хепбёрн, подаренное ей миллиардером Говардом Хьюзом, продали на аукционе в Лос-Анджелесе за 108 тысяч долларов. Это в три раза выше ожидаемой цены.

В Италии прошёл показ круизной коллекции «Dior». Примечательно, что многие наряды помогали оформлять мастерицы итальянского региона Апулия.

В Греции разработали систему мониторинга, благодаря которой места кораблекрушений откроют для дайверов. Пока специальные камеры установили у берегов греческого острова Алонисос, где находятся останки большого грузового судна, затонувшего в V веке до нашей эры.

Национальный музей Колумбии, не работавший четыре месяца, снова открылся. Гостям предлагают посмотреть новую выставку, посвящённую национальному парку Чирибикете.

Жостовские подносы – визитная карточка России. Производят их в Подмосковье. В этом году фабрика отмечает юбилей в 195 лет и планирует побить рекорд Гиннесса.

Новая выставка в древнем городе Помпеи рассказывает истории о некоторых живших в то время людях через их украшения. Среди экспонатов – золото богатых горожан, а также ювелирные изделия представителей низших и средних сословий.

В Виндзорском замке впервые за четыре десятилетия станет доступным для гостей сад на восточной террасе. Вид на него открывается из королевских покоев.