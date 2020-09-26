ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Мир продолжает жить в условиях пандемии, меняясь, подстраиваясь и преодолевая трудности

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Дмитрий Ероха.

В условиях пандемии некоторые частные школы Кении пытаются выжить, сменив род деятельности. Потеряв основной доход, они частично сохраняют зарплаты учителям благодаря подсобному хозяйству. Курятник – в классах, ферма – в школьном дворе.

В Малайзии придумали, куда девать тонны пластикового мусора с пляжей. Из него теперь делают мебель.

В Китае на фоне гигантской мясной индустрии появилось несколько компаний, которые продвигают свою альтернативу – заменитель мяса на основе растительных ингредиентов. Они говорят, что их продукция становится всё более востребованной из-за эпидемий африканской чумы свиней и коронавируса.

Чешский заповедник дикой природы был награждён за свой амбициозный проект по улучшению биоразнообразия. В его рамках дикие лошади, зубры и другие крупные животные помогают улучшить биоразнообразие.

Архитектурные и дизайнерские решения для собак представили на выставке в Лондоне. Вход с собаками разрешён, однако, четвероногим друзьям ставить свои лапы на экспонаты не разрешается.

Несмотря на пандемию и экономические трудности, в Великобритании продолжают выпускать новые мужские ароматы. Впрочем, этот сегмент рынка в целом терпит убытки. Как ожидается, спад в нём в текущем году составит до 11%.

В Ярославской области появился «почтовый Рэмбо». Так прозвали мужчину, который уже три года доставляет письма и другие грузы в труднодоступный посёлок в Ярославской области. Почтальон несколько часов едет по лесной дороге и преодолевает реки, чтобы добраться до места назначения.

Дирижёр в Будапеште придумал, как улучшить звук во время концерта. Он оборудовал маски для лица двумя пластиковыми ушками. Говорит, что они улучшают акустику.

В Брюсселе снова открылся один из самых необычных и любимых туристами ресторан «Ужин в небесах». Само собой – с соблюдением новых норм соцдистанции. Насладиться обедом от шеф-повара со звездой Мишлен на высоте 15-этажного дома выстраиваются очереди.

Боливийские индейцы отметили день весеннего равноденствия, чествуя богиню Пачамаму. Они молились о том, чтобы ушла пандемия и закончились экономические проблемы.