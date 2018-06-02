ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Мир транспорта - от велосипеда – до летающих автомобилей и робота-трансформера

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии Юлия Копанева. В Мумбае живёт 20 миллионов человек. Город перегружен транспортом. Машины скорой помощи часто застревают в пробках. Чтобы решить эту проблему, одна благотворительная организация запустила бесплатную службу скорой помощи на мотоциклах.

Велосипеды всем возрастам покорны. В этом уверена датская благотворительная организация. Она устраивает велопрогулки для постояльцев домов престарелых.

В Кении женщины захватывают ранее исключительно мужской сектор частного извоза. Они становятся водителями такси. Девушек привлекает удобный график работы и возможность выбирать пассажиров.

Жителям некоторых горных деревень на юге Китая, чтобы сходить в магазин, приходится перебираться через реку на тросе. Давайте посмотрим, как они это делают.

В Турции вновь стали популярны путешествия на «Восточном экспрессе». Люди отправляются в 24-часовые путешествия, чтобы развлечься, обзавестись новыми друзьями или окунуться в романтическую обстановку.

Роскошная плавучая гостиница открылась в порту Дубая. Её построили на борту знаменитого океанского лайнера «Королева Елизавета Вторая». 35 лет данное судно было флагманом британского пароходства.

Плавучие дроны будут собирать научные данные о мировых океанах. Австралийское Государственное объединение научных и прикладных исследований пополнило свой флот несколькими небольшими судами, которые плывут на энергии ветра и солнца.

Объект по размеру меньший, чем буханка хлеба, – новейшие техника и технологии позволят совершить научную революцию в космической индустрии. Так называемые наноспутники производят на фабрике в Шотландии. Они дешевле и к тому же полностью сгорают в атмосфере Земли после того, как заканчивается их срок работы.

Тем временем в Майами на крыше пока ещё строящегося небоскрёба планируют соорудить «воздушный порт» для летающих автомобилей.

Шведский стартап представил футуристический электромобиль «Юнити». Машину проектировали с нуля. Новинку заказали уже более 2000 покупателей. Но сможет ли она потеснить именитых конкурентов на мировом автомобильном рынке?