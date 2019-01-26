ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Мир уходит от пластиковой упаковки, или Качели из карандашей«Сборная Снежногорска» попала в Высшую лигу КВН
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.01.19 12:30

ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Мир уходит от пластиковой упаковки, или Качели из карандашей

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Елена Щетинникова.

Чтобы стать более экологичным, популярный горнолыжный курорт Болгарии перестал использовать пластик в кафе, ресторанах и барах .Всю одноразовую посуду и бутылки заменили на изделия из стекла и керамики.

Ещё одна хорошая новость и области экологии - в столице Сомали одна компания взялась за переработку пластиковых отходов. Из них делают кровельный материал и другие товары.

Мы не раз слышали о том, как сильно целлофан загрязняет окружающую среду. А вот в Нью-Йорке открылся магазин, в котором все товары продают без упаковки. Пока это только овощи, фрукты, крупы и масло. Но ассортимент планируют расширить, включив в него молочные, мясные и рыбные продукты.

На Кубе появилось первое мобильное приложение, призванное обеспечить прямую коммуникационную связь таксистов и потенциальных пассажиров. Его пользу уже оценили многие жители столицы острова свободы.

Как ходили древние животные? Немецкие учёные решили найти ответ на этот вопрос. Они построили робота, который является копией останков ящерицы, которая жила 300 миллионов лет назад, теперь они воочию хотят посмотреть на её движения.

Колумбиец создаёт из картонок, фанерок и другого материала костюмы по образу героев фантастического фильма «Трансформеры». В таких нарядах он появляется на перекрёстках и удивляет водителей, которые  платят ему звонкой монеткой за необычный наряд.

В Чили живёт десятилетний астроном-самоучка. Он уже даёт платные уроки другим ребятам и мечтает работать в НАСА.

Пакистанский мастер создаёт необыкновенные творения из цветных карандашей. Он планирует сделать из этого материала качели и установить рекорд Гиннесса. На изделие понадобится 200 тысяч карандашей.

Традиционная гуцульская обувь - неотъемлемая часть национального костюма. В одном из карпатских сел мастер бережно хранит традиции, создавая её вручную.

Тайваньский скульптор создал миниатюру под названием «Три поросёнка». Размер каждой свинки – один миллиметр. Своё творение он посвятил предстоящему китайскому Новому году, символ которого - кабан.

В индийском городе настоящей звездой стала слониха, играющая на губной гармошке. Её тренер говорит, что она уже достигла высокого уровня мастерства.

В небольшом испанском городке прошёл фестиваль очищения огнём. Более ста лошадей с наездниками проскакали через огромный костёр. Считается, что после обряда животные будут здоровы весь год.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаТриллионами выложат Северный морской путь
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее«Обновление-2018», или «Единой России» крайне важно услышать сигналы, разобраться в существующих проблемах
-Слово не воробей...«Антивирус» в погонах
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

Реалист
24.01.19 10:19
Мурманский депресняк. Больше писать не о чем.
Комментарий к новости:Юные мурманчане планируют осваивать Луну и Марс
наташа
24.01.19 10:12
Здравствуйте,скажите пож-та, кто должен утеплять пол на 1 этаже: собственник или управляющая компания *** Ответить однозначно на Ваш вопрос невозможно, так как, если конструкция полов соответствует
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
николай
23.01.19 08:16
взяли бы с веллером и ковтун метелки было бы лучше
Комментарий к новости:Вопросы ЖКХ, состояния дорог и вывоза мусора – самые важные темы пресс-конференции главы администрации Мурманска
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире20:15Городские хроники (6+)20:30«Итоги». Информационная программа (12+)21:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиС долгами по зарплате в организациях Заполярья прокуратуре пришлось работать напряжённо весь год-PRO ВалютуК официальному курсу евро и доллар подешевели-PRO ЭнергетикуКомитет по тарифному регулированию Мурманской области вновь отстоял в Верховном суде Российской Федерации интересы потребителей региона-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 28 января-PRO Нефть и газКомпания «Eni» приостановила работу с «Роснефтью» на шельфе из-за санкций-PRO ЗаконыМинтруд пожалел родителей, потерявших сына или дочь на производстве
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
11.01.19: Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила восстановить историческое звание главы прокуратуры – генерал-прокурор. «Бояться …будут точно больше», - сказала она. А как Вы считаете, какую приставку надо дать прокурорам, чтобы их все боялись?Проголосовал: 361 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика