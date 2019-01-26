ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Мир уходит от пластиковой упаковки, или Качели из карандашей

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Елена Щетинникова.

Чтобы стать более экологичным, популярный горнолыжный курорт Болгарии перестал использовать пластик в кафе, ресторанах и барах .Всю одноразовую посуду и бутылки заменили на изделия из стекла и керамики.

Ещё одна хорошая новость и области экологии - в столице Сомали одна компания взялась за переработку пластиковых отходов. Из них делают кровельный материал и другие товары.

Мы не раз слышали о том, как сильно целлофан загрязняет окружающую среду. А вот в Нью-Йорке открылся магазин, в котором все товары продают без упаковки. Пока это только овощи, фрукты, крупы и масло. Но ассортимент планируют расширить, включив в него молочные, мясные и рыбные продукты.

На Кубе появилось первое мобильное приложение, призванное обеспечить прямую коммуникационную связь таксистов и потенциальных пассажиров. Его пользу уже оценили многие жители столицы острова свободы.

Как ходили древние животные? Немецкие учёные решили найти ответ на этот вопрос. Они построили робота, который является копией останков ящерицы, которая жила 300 миллионов лет назад, теперь они воочию хотят посмотреть на её движения.

Колумбиец создаёт из картонок, фанерок и другого материала костюмы по образу героев фантастического фильма «Трансформеры». В таких нарядах он появляется на перекрёстках и удивляет водителей, которые платят ему звонкой монеткой за необычный наряд.

В Чили живёт десятилетний астроном-самоучка. Он уже даёт платные уроки другим ребятам и мечтает работать в НАСА.

Пакистанский мастер создаёт необыкновенные творения из цветных карандашей. Он планирует сделать из этого материала качели и установить рекорд Гиннесса. На изделие понадобится 200 тысяч карандашей.

Традиционная гуцульская обувь - неотъемлемая часть национального костюма. В одном из карпатских сел мастер бережно хранит традиции, создавая её вручную.

Тайваньский скульптор создал миниатюру под названием «Три поросёнка». Размер каждой свинки – один миллиметр. Своё творение он посвятил предстоящему китайскому Новому году, символ которого - кабан.

В индийском городе настоящей звездой стала слониха, играющая на губной гармошке. Её тренер говорит, что она уже достигла высокого уровня мастерства.

В небольшом испанском городке прошёл фестиваль очищения огнём. Более ста лошадей с наездниками проскакали через огромный костёр. Считается, что после обряда животные будут здоровы весь год.