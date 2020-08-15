ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Мир выходит из изоляции – магазины, музеи, туризм и необычные идеи в сфере обслуживания

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Дмитрий Ероха.

Старинный город Йорк на севере Англии снова открывает компании и магазины после карантина. Как и остальная часть Великобритании, он был закрыт с 23 марта. Теперь же заработали и туристические достопримечательности, включая музей викингов.

Фешенебельные отели Италии уходят с международных сайтов бронирования и призывают отдыхающих резервировать номера напрямую на их веб-сайтах. Они также предлагают различные скидки и бонусы, чтобы привлечь местных туристов и возместить ущерб от нехватки иностранных путешественников.

В Чили надеются, что служебные собаки помогут спасать человеческие жизни. Животных обучают выявлять у людей коронавирус на ранней стадии.

В древнегреческом городе Эпидавр в античном театре снова проходят представления. После почти пяти месяцев перерыва они проходят в условиях мер социального дистанцирования.

Французская труппа «Piano du Lac» начала гастроли, которым ранее помешала пандемия. Музыканты дают концерты на воде под аккомпанемент плавающего фортепиано.

Заедаете стресс сладким? Эксперты говорят, что во время пандемии многие начали есть калорийную пищу, чтобы справиться с переживаниями. Специалисты дают советы, как оставаться в форме даже в условиях карантина.

В Египте впервые появился робот-официант. Он работает в каирском ресторане и помогает людям чувствовать себя в безопасности, поскольку к ним не приближаются посторонние.

Тем временем один испанский ресторан в рамках жизни в период пандемии коронавируса предлагает посетителям услуги «виртуального официанта». Сделать заказ и оплатить его клиенты теперь могут с помощью приложения на смартфоне.

Сеть ресторанов в Тель-Авиве подаёт еду без контакта между персоналом и клиентами. Вместо зала со столиками установлены шкафчики с кодовыми замками, в которые кладут заказы.

Большие плюшевые мишки помогают сохранять безопасную дистанцию людям в одном летнем кафе в Мехико. Кроме того, игрушки разряжают напряжённую обстановку в условиях пандемии.