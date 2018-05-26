ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Многогранность человеческих возможностей – 12-летний парикмахер и 92-летний тренерВ сквере стражей Арктики появится герб Пограничных войск России
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День за днём с «Арктик-ТВ»26.05.18 13:30

ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Многогранность человеческих возможностей – 12-летний парикмахер и 92-летний тренер

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии Юлия Копанева.

Одна армянская семья вот уже сто лет старается сохранить традиции национального ковроткачества. Раньше она реставрировала изделия ручной работы, а 16 лет назад открыла ткацкую фабрику ковров.

В отдалённом кыргызском селе Тасма процветает небольшой мыловаренный цех. Несколько местных мастериц делают мыло. Причём только из натуральных ингредиентов. А созданию предприятия поспособствовали японские спонсоры.

Мечи играют важную роль для жителей восточного Судана. Но нужны они не для боёв. Мастера создают традиционное оружие для праздничных мероприятий и ритуалов.

Камбоджийцы ткут самый длинный в мире шарф, чтобы установить рекорд Гиннесса. Он называется «крама». Это традиционный элемент национальной одежды. Поучаствовать в его создании может любой, правда, после небольшого обучения.

Турецкие мусорщики создали настоящий оркестр. Только инструментами им служат не трубы и барабаны, а мусорные баки.

Благодаря любви к музыке один сирийский мигрант смог начать новую жизнь в Бельгии. Своей игрой на гитаре он подбадривал беженцев во временных лагерях. Увидев это, один бельгиец пригласил сирийца с семьёй год пожить в его доме.

Молодая девушка-визажист из Египта использует социальные сети, чтобы продвигать свой бизнес. Всё начиналось с хобби в подростковом возрасте. Теперь же мастер мейкапа пользуется в Каире большой популярностью.

Настольный футбол для настоящих мужчин. Такую игру создаёт дизайнер из Аргентины.

Футбольный тренер, которой уже 92 года, продолжает в этом почтенном возрасте тренировать мальчишек в Перу. Своему делу она отдала уже полвека.

За плечами у учителя математики Джона Янга уже десять марафонов. Ничего такого, если не учитывать тот факт, что его рост всего 132 сантиметра. У мужчины карликовость, но это нисколько не мешает ему преодолевать себя и вдохновлять других.

Слепых бразильянок учат краситься. Бесплатную акцию проводят в Сан-Паулу. Для того чтобы повысить самооценку женщин и сделать так, чтобы они почувствовали себя красивее.

Кто решится постричься у 12-летней девочки? Оказывается, желающих много. В индийском городе Пуна в одном из салонов работает юный парикмахер. Её услугами пользуются даже модели.

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