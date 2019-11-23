ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Многогранность мира людей удивляет и радует

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Елена Голямина.

Индийцы в городе Рамешварам стараются сохранить традиционное ремесло создания изделий из ракушек. Но их бизнес сильно зависит от туристов.

Тем временем, житель индонезийского острова Ява старается сохранить древнее исчезающее искусство ваянг-голек. Это театр деревянных кукол из бамбука. Актёр проводит спектакли под открытым небом.

Девушка-подросток из британского графства Девон стала самым юным пилотом страны, который управляет одноместным самолётом. В 16 лет Элли Картер намерена идти к своей мечте – стать испытателем или воздушным каскадёром.

Бьюти-блогер из Сеула сравнивает косметику из Северной и Южной Кореи. Она сама когда-то бежала из КНДР. Говорит, что северокорейская продукция с тех пор стала лучше.

В Польше есть полицейский с необычным хобби. Житель города Гродкув коллекционирует игрушечные полицейские машинки. Впрочем, в полицейские он превращает их сам, и это уже стало своего рода искусством.

Пожарным тайской столицы приходится осваивать профессию змеелова. Вызовов на такие ЧП у них гораздо больше, чем на пожары. Пожарный Пиньо Пукпиньо уже стал местной звездой – ядовитых змей он ловит голыми руками.

Британские тинейджеры зарабатывают деньги, снимая то, как они учатся в вузах. На канале «Youtub» подобные ролики собирают миллионы просмотров. Феномен даже получил название «Studytube».

Почтальон Александра Брыкина – единственный связной с цивилизацией для жителей маленького острова Юршинский в Ярославской области. Каждый день женщина преодолевает по два километра на вёсельной лодке, чтобы доставить корреспонденцию землякам.

В Казани поездка на трамвае может стать особенной, если водителем окажется Ильзида Хафизова. Девушка развлекает пассажиров мелодичным пением.

Жители черногорского города Бар гордятся необычной местной достопримечательностью. Там растёт древнее оливковое дерево, которое видело зарождение нашей эры.