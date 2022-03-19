ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Многоразовые подгузники, День слона и самый большой в мире веганский тортТатьяна Кусайко: «От всего сердца поздравляю с Днём моряка всех, кто связал свою жизнь с подводным флотом России!»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.03.22 13:35

ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Многоразовые подгузники, День слона и самый большой в мире веганский торт

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии -   Молчановская Алина.

Уже более 20 лет итальянская компания по водоснабжению работает над проблемой отправки своей H2O на орбиту, помогая утолить жажду астронавтов. Но теперь космические агентства переключают своё внимание на Луну и Марс. И компания «SMAT» тоже смещает фокус.

Хотя пандемия официально ещё не закончилась, пожилые жители Нью-Йорка уже начали возвращаться к нормальной жизни. Многие снова приходят в танцевальный клуб, в котором можно заниматься бесплатно.

Многоразовые подгузники и экологичная одежда. На выставке детских товаров в Великобритании молодым родителям показывают, как уменьшить отходы и меньше вредить окружающей среде.

В Австралии возвращается интерес к велосипедам BMX, которые были популярны в 80-х. На этом ретротранспорте катаются взрослые мужчины. Заодно передают свою любовь к BMX сыновьям.

В один из самых отдалённых населённых пунктов Северной территории Австралии пришли блага цивилизации. Местным жителям предоставили бесплатный доступ к стиральным машинам, сушилкам и горячей воде. И они помогают спасать жизни.

98-летняя кенийка ходит в школу и учится вместе с детьми. Своим примером она вдохновляет их заниматься усерднее.

Индийская художница создала самый большой в мире веганский торт, покрытый королевской глазурью. Достижение внесли во Всемирную книгу рекордов.

Ныряльщики за моллюсками из деревни в ДР Конго имеют специальное разрешение на ловлю рыбы в охраняемом Морском парке мангровых зарослей. Но между их традиционным образом жизни и усилиями по защите экосистемы возникают противоречия.

Скаковые лошади могут сменить профессию после выхода на пенсию. Группа британских учёных решила научно доказать, что они идеально подходят на роль животных-терапевтов.

В Таиланде отметили День слона. В честь праздника серых гигантов угостили тропическими фруктами.  

В Боливии на этой неделе отметили ежегодный праздник «Электро-Престе». Местных жителей и туристов развлекали боями на ринге, в которых участвуют чолиты. Это представительницы народностей аймара и кечуа.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Мужчины и женщины на рынке труда Мурманской области: топ-10 ярких отличий
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
17.03.22 23:35
Бедные артисты! Мало того, что выступать заставляют в форме другой страны, так ещё и заставляют делать фигуры из пальцев! Совсем "выдохлись" режиссЁры флотского ансамбля и устроители флэшмобов...
Комментарий к новости:Мурманская область приняла эстафету Всероссийского танцевального флешмоба #Россия_Мы
Д.О. Вернер
05.03.22 12:46
То есть то, что сотворили с добывающей и перерабатывающей рыбной промышленностью теперь называют отраслью? Отрасль на 100 % частная и каким боком к ней привязываются чиновники?
Комментарий к новости:Андрей Чибис обсудил с рыбопромышленниками ситуацию в отрасли
Карен Ашотович Агамян
27.02.22 11:01
*** За Русский мир война возрождена! Как помыкать хотели вражеские орды, как шли свиньёй тевтонцев ордена и прочие завоевательские морды! Горя желаньем уничтожить, низвести братство Славянст
Комментарий к новости:В России появился сайт для борьбы с ложной информацией о спецоперации на Украине
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2812345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире21:30«Ромео и Джульетта». Художественный фильм (12+)23:30«Большой скачок». Научно-популярная программа (12+)01:20Концерт Михаила Задорнова «Умом Россию никогда!». (16+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области в тройку февральских лидеров по росту цен вошли: свежие огурцы, средства связи и услуги в сфере зарубежного туризма-PRO Валюту (16+)Курс евро упал на 1,53 рубля, доллар снизился почти на 85 копеек-PRO Энергетику (18+)В 2022 году на ремонт электросетей Мурманской области компания «Россети Северо-Запад» направит 527 млн рублей-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 19 и 21 марта-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Татьяна Кусайко назвала своевременным законопроект о льготах участникам спецоперации на Украине
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика