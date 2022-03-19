ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Многоразовые подгузники, День слона и самый большой в мире веганский торт

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Молчановская Алина.

Уже более 20 лет итальянская компания по водоснабжению работает над проблемой отправки своей H 2 O на орбиту, помогая утолить жажду астронавтов. Но теперь космические агентства переключают своё внимание на Луну и Марс. И компания «SMAT» тоже смещает фокус.

Хотя пандемия официально ещё не закончилась, пожилые жители Нью-Йорка уже начали возвращаться к нормальной жизни. Многие снова приходят в танцевальный клуб, в котором можно заниматься бесплатно.

Многоразовые подгузники и экологичная одежда. На выставке детских товаров в Великобритании молодым родителям показывают, как уменьшить отходы и меньше вредить окружающей среде.

В Австралии возвращается интерес к велосипедам BMX, которые были популярны в 80-х. На этом ретротранспорте катаются взрослые мужчины. Заодно передают свою любовь к BMX сыновьям.

В один из самых отдалённых населённых пунктов Северной территории Австралии пришли блага цивилизации. Местным жителям предоставили бесплатный доступ к стиральным машинам, сушилкам и горячей воде. И они помогают спасать жизни.

98-летняя кенийка ходит в школу и учится вместе с детьми. Своим примером она вдохновляет их заниматься усерднее.

Индийская художница создала самый большой в мире веганский торт, покрытый королевской глазурью. Достижение внесли во Всемирную книгу рекордов.

Ныряльщики за моллюсками из деревни в ДР Конго имеют специальное разрешение на ловлю рыбы в охраняемом Морском парке мангровых зарослей. Но между их традиционным образом жизни и усилиями по защите экосистемы возникают противоречия.

Скаковые лошади могут сменить профессию после выхода на пенсию. Группа британских учёных решила научно доказать, что они идеально подходят на роль животных-терапевтов.

В Таиланде отметили День слона. В честь праздника серых гигантов угостили тропическими фруктами.

В Боливии на этой неделе отметили ежегодный праздник «Электро-Престе». Местных жителей и туристов развлекали боями на ринге, в которых участвуют чолиты. Это представительницы народностей аймара и кечуа.