ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Многоразовые подгузники, День слона и самый большой в мире веганский торт
Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Молчановская Алина.
Уже более 20 лет итальянская компания по водоснабжению работает над проблемой отправки своей H2O на орбиту, помогая утолить жажду астронавтов. Но теперь космические агентства переключают своё внимание на Луну и Марс. И компания «SMAT» тоже смещает фокус.
Хотя пандемия официально ещё не закончилась, пожилые жители Нью-Йорка уже начали возвращаться к нормальной жизни. Многие снова приходят в танцевальный клуб, в котором можно заниматься бесплатно.
Многоразовые подгузники и экологичная одежда. На выставке детских товаров в Великобритании молодым родителям показывают, как уменьшить отходы и меньше вредить окружающей среде.
В Австралии возвращается интерес к велосипедам BMX, которые были популярны в 80-х. На этом ретротранспорте катаются взрослые мужчины. Заодно передают свою любовь к BMX сыновьям.
В один из самых отдалённых населённых пунктов Северной территории Австралии пришли блага цивилизации. Местным жителям предоставили бесплатный доступ к стиральным машинам, сушилкам и горячей воде. И они помогают спасать жизни.
98-летняя кенийка ходит в школу и учится вместе с детьми. Своим примером она вдохновляет их заниматься усерднее.
Индийская художница создала самый большой в мире веганский торт, покрытый королевской глазурью. Достижение внесли во Всемирную книгу рекордов.
Ныряльщики за моллюсками из деревни в ДР Конго имеют специальное разрешение на ловлю рыбы в охраняемом Морском парке мангровых зарослей. Но между их традиционным образом жизни и усилиями по защите экосистемы возникают противоречия.
Скаковые лошади могут сменить профессию после выхода на пенсию. Группа британских учёных решила научно доказать, что они идеально подходят на роль животных-терапевтов.
В Таиланде отметили День слона. В честь праздника серых гигантов угостили тропическими фруктами.
В Боливии на этой неделе отметили ежегодный праздник «Электро-Престе». Местных жителей и туристов развлекали боями на ринге, в которых участвуют чолиты. Это представительницы народностей аймара и кечуа.