ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Музей военной техники под водой и «трамвайный босс» удивляют туристов

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Елена Голямина.

Мини-сериал «Чернобыль» привлекает в Литву всё больше туристов. Они приезжают, чтобы посетить остановленную Игналинскую АЭС, на которой сняли большинство сцен фильма про аварию в Чернобыле.

Житель Коста-Рики выбрал для себя крайне опасную работу. Он выманивает из воды огромных крокодилов, чтобы показывать их туристам. Говорит, что каждый раз очень боится непредсказуемости аллигаторов.

Туристы в камбоджийском городе Сиемреап теперь не просто ездят за достопримечательностями. Их учат заботиться об окружающей среде, а также помогать местному населению.

В испанской провинции Гвадалахара цветут лавандовые поля. Местные фермеры всё чаще заменяют зерновые культуры этими растениями, поскольку они приносят больше прибыли. К тому же ароматные и красивые цветы привлекают много туристов.

В городе Беверли-Хиллз открылась выставка, посвящённая «Louis Vuitton». Французский модный дом в этом году отмечает свой 165-летний юбилей.

В Иордании на дно Акабского залива спустили почти два десятка военных транспортных средств. Машины, танки и вертолёты теперь стали экспонатами подводного музея, цель которого – привлечь иностранных любителей дайвинга.

В Косово живёт бывшая пловчиха и хайдайвер. Она прославилась тем, что стала первой женщиной в бывшей Югославии, которая нырнула с 30-метрового моста. Она уже давно не выступает и теперь она судья на соревнованиях, но хайдайвинг по-прежнему живёт в её душе.

Один вагоновожатый во Франкфурте качает мышцы уже 36 лет. Долгое увлечение бодибилдингом пригодилось ему и на работе: водитель и тяжести поднимает, и порядок в вагоне наводит. Горожане уважительно называют его «трамвайным боссом».

Больше всего любителей армрестлинга – в США и России. Но этот вид спорта теперь быстро завоёвывает и Африку. На континенте есть даже собственный чемпионат по армрестлингу.

Боевое искусство каларипаятту – одно из древнейших в мире. Его практиковали воины, жившие на территории Южной Индии. А теперь обучаться ему приезжают даже из-за границы.