ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Музыка показывает человеку те возможности величия, которые есть в его душе

Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». Сегодня мы поговорим о музыке.

В Австралии прошли соревнования по игре на укулеле – гавайской гитаре. На фестиваль съехались музыканты всех возрастов. Музыканты-беженцы из разных стран объединились, чтобы помочь людям с такими же судьбами. Они решили дать несколько концертов в Европе, на которых представят музыкальную культуру своих наций. Собранные средства пойдут на помощь беженцам.

В Бельгии прошёл концерт, призванный напомнить о 400-летней истории рабства. В нём участвовали музыканты из Европы, Африки и Южной Америки, которых объединил дирижёр из Испании.

Проект «пианино на улицах» добрался и до американских городов Бостон и Кембридж. Инструменты выставили на улицах для того, чтобы прорекламировать начало симфонического сезона.

Если упорно идти к цели, то можно преодолеть любые препятствия. В США девочка без руки успешно учится играть на скрипке. А помогает ей в этом специальный протез, сделанный на 3D-принтере.

Скрипач из Мосула впервые с 2014 года, когда террористическая организация Игил (запрещена в РФ) захватила город, дал концерт. Он сыграл на руинах христианской и мусульманской святыни, разрушенной исламистами. Так он выразил свой протест терроризму.

В Лиме прошёл Международный фестиваль по игре на кахоне. Этот ударный музыкальный инструмент родом из Перу.

В мире возвращается интерес не только к виниловым пластинкам, но и к проигрывателям, на которых их можно прослушивать.

82-летняя японская бабушка стала популярным диджеем в Токио. Обычно она готовит пельмени в семейном ресторане, но раз в месяц на одну ночь меняет профессию.

Три сотни старинных музыкальных агрегатов выставили в Москве на выставке. Самые древние из них рекламировал Фёдор Шаляпин.

Японский инженер разрабатывает акустические системы для лучших концертных залов мира. Его работа получила международное признание.