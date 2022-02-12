ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Мы быстро меняем наш мир - дрон-сеятель разбрасывает семена, а еду печатают на 3D-принтереВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Любить – равно страдать, или Почему многие люди не умеют любить без того, чтобы не страдать
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.02.22 13:35

ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Мы быстро меняем наш мир - дрон-сеятель разбрасывает семена, а еду печатают на 3D-принтере

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Данила Клепиков.

В небольшом австралийском городке работает молодой аптекарь, который помогает пожилым людям сохранять душевное здоровье. Ради них он не стал уезжать в мегаполис, где больше возможностей устроить жизнь.  

Парализованные люди смогли ходить, ездить на велосипеде и даже плавать благодаря новой технологии, которую разработали в Швейцарии. Это стимулятор, который вживляют в тело.  

В Индии два брата почти 20 лет лечат хищных птиц. Они открыли клинику и самостоятельно выучились на ветеринаров.  

Австралийская биотехнологическая компания планирует посадить сто миллионов деревьев по всему миру. Для этого создали специальный дрон-сеятель. Он разбрасывает семена, упрощая задачу людям.   

В Израиле разработали альтернативу мясу. Новый продукт печатают на 3D-принтере. И его уже высоко оценили многие повара.  

Лаборатория в Венгрии задействует технологию голографии в области медицины и безопасности. Например, предлагает делать голографические идентификационные документы и обучать с помощью таких изображений анатомии.  

Перуанские художники закончили работу над гигантской картиной в Лиме. Она украсила большой холм, где находятся городские трущобы.  

В Сан-Паулу один оформитель банкетов нашёл благородное вторичное применение цветочным композициям.  

Почти 1000 долларов готов заплатить своему клиенту один ресторатор в Индии. Он обещает приз тому, кто сможет съесть огромную лепёшку с разными блюдами за 40 минут.   

30-летний ИТ-специалист из Германии побил необычный рекорд: он крутил обруч в планке 6 минут 34 секунды.  

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