ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Мы можем многое - в 11 лет стать вторым пилотом воздушного шара и узнать скрытый смысл букв

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Данил Клепиков.

Знаменитый французский аромат «Chanel №5» отмечает столетие. Эти духи было бы сделать намного сложнее, если бы не плантации жасмина в регионе Грас. Там как раз начался сбор урожая.

Продукты из винограда по рецептам предков готовит одна палестинская семья. Рецепты передаются от отца к сыну из поколения в поколение и до сих пор помогают этому роду держаться на плаву.

А одна молодая японка уже десять лет создаёт скульптуры из картона. Давайте посмотрим.

Юный австралиец в 11 лет стал вторым пилотом воздушного шара. Страсть к аэростатам в мальчике проснулась в два года. С тех пор он уверенно идёт к своей мечте – получить лицензию пилота.

Традиционный триатлон для собак и их владельцев провели на хорватском курорте. Команды соревновались в беге, плавании и поедании мороженого.

Конноспортивные игры, охота с беркутами и собачьи бега – это лишь некоторые дисциплины, в которых соревновались в кыргызском городе Чолпон-Ата. Там прошёл фестиваль игр кочевников.

Коровы, летящие над живописными горами, – такое можно увидеть в Швейцарских Альпах. Местные фермеры нанимают вертолёт, чтобы переместить бурёнок с одного пастбища на другое. Но таким способом путешествуют не все.

В индийском Джамму и Кашмире проходит чемпионат по боевому искусству гатка. Оно зародилось ещё в XV веке.

В музее Санкт-Петербурга представили ковры ручной работы, созданные коренными народами Дальнего Востока. Изделия украшены орнаментами и пейзажами. Для их изготовления использовали текстиль, мех и даже рыбью кожу.

Узнать о скрытом смысле букв и увидеть старинные экспонаты. Утерянные после революции 1917 года знания возрождают в Музее русского алфавита в селе Солоновка, в 250-ти километрах от Барнаула.

В Нидерландах возобновился фестиваль «Дни рыжих». На него съехались сотни обладателей огненных шевелюр из разных стран.