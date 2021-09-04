ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Мы можем многое - в 11 лет стать вторым пилотом воздушного шара и узнать скрытый смысл буквЖителей и гостей Мурманска приглашают принять участие в посадке зелёных насаждений в рамках акции «Зелёный рекорд»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.09.21 13:35

ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Мы можем многое - в 11 лет стать вторым пилотом воздушного шара и узнать скрытый смысл букв

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Данил Клепиков.

Знаменитый французский аромат «Chanel №5» отмечает столетие. Эти духи было бы сделать намного сложнее, если бы не плантации жасмина в регионе Грас. Там как раз начался сбор урожая.

Продукты из винограда по рецептам предков готовит одна палестинская семья. Рецепты передаются от отца к сыну из поколения в поколение и до сих пор помогают этому роду держаться на плаву.

А одна молодая японка уже десять лет создаёт скульптуры из картона. Давайте посмотрим.

Юный австралиец в 11 лет стал вторым пилотом воздушного шара. Страсть к аэростатам в мальчике проснулась в два года. С тех пор он уверенно идёт к своей мечте – получить лицензию пилота.

Традиционный триатлон для собак и их владельцев провели на хорватском курорте. Команды соревновались в беге, плавании и поедании мороженого.

Конноспортивные игры, охота с беркутами и собачьи бега – это лишь некоторые дисциплины, в которых соревновались в кыргызском городе Чолпон-Ата. Там прошёл фестиваль игр кочевников.

Коровы, летящие над живописными горами, – такое можно увидеть в Швейцарских Альпах. Местные фермеры нанимают вертолёт, чтобы переместить бурёнок с одного пастбища на другое. Но таким способом путешествуют не все.

В индийском Джамму и Кашмире проходит чемпионат по боевому искусству гатка. Оно зародилось ещё в XV веке.

В музее Санкт-Петербурга представили ковры ручной работы, созданные коренными народами Дальнего Востока. Изделия украшены орнаментами и пейзажами. Для их изготовления использовали текстиль, мех и даже рыбью кожу.

Узнать о скрытом смысле букв и увидеть старинные экспонаты. Утерянные после революции 1917 года знания возрождают в Музее русского алфавита в селе Солоновка, в 250-ти километрах от Барнаула.

В Нидерландах возобновился фестиваль «Дни рыжих». На него съехались сотни обладателей огненных шевелюр из разных стран.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Пошли в люди: где хотят работать и сколько хотят получать выпускники-2021
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееЕсть из кого выбирать, или Три дня под непрерывным видеонаблюдением
-

Последние комментарии

Ирина
03.09.21 23:42
опять интересный момент... Да, дома открывал Гисмеев. Но ОН ЛИ ИХ строил???? И кто должен собирать жалобы, как не помощник депутата? Это его работа. А наполнение кружков детьми.... Извините, а у веду
Комментарий к новости:СВОИМИ СЛОВАМИ: Кому приходилось отдуваться за народного избранника Гисмеева?
Ирина
02.09.21 23:46
и чего это Светлана тогда помогала выбираться такому человеку? Выгодно было? Вот где реально предательство
Комментарий к новости:СВОИМИ СЛОВАМИ: В политике Гисмеева всегда держали за дурочка
Ирина
02.09.21 16:51
А что, Светлане кто-то хорошо заплатил, чтобы начала топить Алмаза. По поводу рабочего (насколько поняла, именно рабочего, а не дворника. Он выполнял эти функции), слышала другую версию гибели. Украша
Комментарий к новости:СВОИМИ СЛОВАМИ: Мне страшно, но ждите продолжения истории, если меня к тому времени не закопают
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)19:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Иллюзий по поводу кредитов всё меньше, но берут их чаще, чем год назад-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 24 копейки-PRO Энергетику (18+)Андрей Чибис обсудил с руководством АО «Оборонэнерго» перспективы присоединения к электросетям новых объектов-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 4 и 6 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Считалочка: прибор сообщит о каждой пойманной рыбине!
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика