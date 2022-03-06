ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Мы можем всё - «умные» кроссовки, роботы-собаки и дроны-курьеры

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Дима Ероха.

В школы Уганды за парты возвращаются молодые мамы. Этим девочкам по 16-17 лет. Всплеск подростковой беременности в стране наблюдают на фоне пандемии.

Бывшая нигерийская учительница открыла в своём городе Музей отходов. Там хранятся экспонаты, созданные из мусора. Так женщина хочет напомнить людям о необходимости беречь природу.

В ирландском Балбриггане с начала февраля тестируют доставку товаров с помощью дрона. Эксперимент проходит успешно. В скором времени такая услуга появится и в других городах.

Мексиканские учёные готовятся отправить на Луну семейство мини-роботов. Они будут исследовать поверхность спутника и, возможно, помогут найти полезные ископаемые.

«Умные» кроссовки. Японский стартап представил на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне обувь, которая поможет подкорректировать технику бега. А сделает она это с помощью датчиков, приложения и светодиодов.

Роботы-собаки наступают. На выставке мобильных технологий в Барселоне своё изобретение показала «Boston Dynamics». Это роботизированный помощник человека.

В зоопарке в Перу дебютируют четыре детёныша крокодила. Они принадлежат редкому виду - «острорылый крокодил».

В США создали самую большую в мире двигающуюся куклу. Это гигантский дикобраз Перси высотой с двухэтажный дом.

Первое выступление после реставрации. В Ираке открылся театр Мосульского Университета. Он был серьёзно повреждён с 2014 по 201 год, когда город был под контролем «Исламского государства» – группировки, запрещённой в России и других странах.

В Новом Орлеане в США снова проходит знаменитый карнавал Марди Гра. В прошлом году его отменили из-за пандемии. Теперь горожане навёрстывают упущенное.

Тем временем, боливийский карнавал снова оживил улицы Ла-Паса. Они наполнились танцами и шумным весельем.