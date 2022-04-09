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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.04.22 13:35

ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Мы можем всё! Альтернатива натуральной кожи и робот чистит бананы

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Марина Шумилова.

Албанская семья хранит многовековую традицию ручного производства головных уборов из войлока. Мастерская находится в городке недалеко от столицы.

Два частично слепых брата из Австралии успешно катаются на скейтбордах. У подростков генетическое заболевание глаз, вызывающее прогрессирующую слепоту. Но они не позволяют этому недугу помешать занятиям любимым видом спорта.

Необычный стейк на ужин. Пусть об этом позаботится 3D-принтер. Испанский стартап печатает цельные стейки из растительных продуктов для тех, кто хочет есть меньше мяса.

Японские инженеры учат робота чистить бананы. При этом они добиваются того, чтобы машина не повреждала мякоть.

Она выглядит и ощущается как кожа, но это альтернатива, которая не содержит пластика. Американская биотехнологическая компания заявляет, что придумала заменитель, который ничем не хуже оригинала.

Австралийские дайверы отлавливают морских звёзд в реке на острове Тасмания. Эти существа попали туда из океана. Они угрожают местным речным обитателям.

В Индии очищают от грязи и пыли Золотой Храм. Эту работу выполняют добровольцы из Великобритании.

Лётная школа в Швеции обучает студентов в основном на электрических самолётах. Её руководители надеются, что в будущем вся авиация перейдёт на «зелёные» технологии.

В Помпеях появились высокотехнологичные сотрудники музея. Это робопёс и летающий лазерный сканер. Они будут выполнять важные задачи.

Профессиональное фото, сделанное роботом, – это уже прошлый век. В Великобритании представили гуманоида, который может нарисовать портрет. Давайте посмотрим.

 

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