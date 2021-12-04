ХОРОШИЕ НОВОСТИ: На что только не толкает любовь, или В Париже к Рождеству открылась выставка гигантских фонарей

Масштабная выставка, посвящённая экспедиции мореплавателя Витуса Беринга, проходит во Владивостоке. Путь в неизвестность – таким он был для команды Беринга во времена, когда Сибирь и Дальний Восток были белым пятном на карте Европы.

Кто стоит за историческими зданиями Киева. Об этом рассказывает серия новых мини-скульптур проекта «Шукай».

А ещё Киев становится более инклюзивным. В центре столицы появилась бронзовая мини-копия пешеходно-велосипедного моста. Благодаря этому объекту теперь незрячие смогут «увидеть» конструкцию в целом.

Тем временем в Эрмитаже открылась новая выставка для незрячих и слабовидящих. Все экспонаты на ней объёмные. Это копии фрагментов древних произведений искусства. Так в петербургском музее хотят помочь прикоснуться к прекрасному людям с нарушениями зрения.

Один африканский фотограф обошёл почти все книжные магазины и даже мусорки Нью-Йорка. Теперь он утверждает, что собрал самую большую коллекцию фотожурналов про Африку. Он планирует открыть библиотеку в родной Гане.

Заключённые из двух румынских тюрем выходят на театральную сцену. Это часть ежегодного фестиваля, который помогает таким людям изменить жизнь и интегрироваться в общество.

На юго-западе Англии вернули железнодорожный маршрут, который был закрыт полвека. Он стал хорошей новостью для 100 тысяч местных жителей.

На что только не толкает любовь. Один индийский учитель построил для своей жены копию Тадж-Махала. Давайте заглянем в необычный дом.

Приют для животных в Лос-Анджелесе применяет астрологию к своим собакам. Он обещает будущим владельцам, что найдёт для них идеальное совпадение по знаку Зодиака.

В Париже к Рождеству открылась выставка гигантских фонарей. Она рассказывает о динозаврах и других доисторических формах жизни.